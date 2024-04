Kliver Gómez cuenta que un familiar suyo presintió que cumpliría un sueño con Saprissa

Kliver Gómez se ganó los aplausos de los aficionados de Saprissa por su gol en el clásico. (JOHN DURAN)

Kliver Gómez se llevó los aplausos de los aficionados del Deportivo Saprissa por el gol que hizo en el clásico ante Alajuelense, un momento que será inolvidable en su carrera porque cumplió un sueño.

El defensor, tras el partido, explicó por qué el gol con la S lo guardará en su corazón y dijo que horas antes un miembro de su familia lo presintió.

“Claro, en la mañana, previo al juego, conversaba con mi hermano, me dijo que sentía una vibra positiva en mí y deseó que se me diera el gol, le respondí que estaba bien, confié en Dios para que se me cumpliera, se logró y se lo dediqué a mi papá, Klever Gómez, que está en el cielo”, describió.

En esa charla también le confesó a su hermano que estaba muy emocionado por ser titular en el juego, porque era la primera vez que jugaba un clásico en el estadio Morera Soto y quería lucirse para beneficiar al Monstruo, al final los planes le salieron mejor de lo que imaginó.

La anotación del chuchequero cayó al minuto 52′ y marcó el inicio de un gran juego para el Sapri, pero al final se dejaron solo un punto, que fue agridulce tras el empate 2-2.

Kliver, además, se enfocó en apoyar a otros compañeros como Eduardo Anderson, quien ingresó de titular a última hora por Fidel Escobar.