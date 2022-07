Mamá de Luis Paradela: “A él lo buscaron de Alajuela, pero su deseo era jugar en Saprissa”

Paradela se perdió los dos primeros partidos del torneo porque no tenía el permiso de Migración. Prensa Saprissa.

Doña Maricel Díaz, mamá de Luis Javier Paradela, jugador de Saprissa, está más que emocionada, por los logros de su hijo y su crecimiento como deportista.

“No sé cómo describirlo, es algo tan grande, porque el ser de campo y ver lo que él ha logrado no tiene explicación, son muchos sentimientos.

“Estaba ansiosa de verlo jugar con Saprissa, porque a él lo buscaron también de Alajuela, pero su deseo era jugar en Saprissa, porque él sabe que es el club más grande de Centroamérica. Estoy emocionada por ver cómo la afición lo apoya, cómo lo han acogido y ver que hay personas que escriben cosas muy lindas sobre él”, manifestó desde Cuba.

Doña Maricel se define como una mamá gallina y todos los días conversa con su muchacho.

“Dependiendo del horario a veces conversamos dos o tres veces al día. A veces me dice: ‘Mamá, estoy ocupado’, y uno entiende esas cosas. Pero a veces pasa el tiempo y no sé nada de él y mi sentimiento de madre me pide buscarlo, porque no me quedo tranquila”, comentó.

El jugador aprovecha cada vez que tiene un tiempo en su agenda para ir a darse una vuelta por su tierra natal. Su mamá reveló que Luis Javier no es nada delicado.

Maricel Díaz, mamá de Luis Paradela (derecha). Cortesía.

“Él llega acá, no exige nada, solo que no le gusta que lo piquen los mosquitos ni el calor, pero si le preparo algo se lo come feliz, él es sociable, divertido, amable, disfruta mucho de sus días acá.

“Gracias a mi abuelo tengo la nacionalidad española y en noviembre espero ir a darme una vuelta a Costa Rica, porque espero verlo en las semifinales y ojalá en una final”, expresó.

Díaz confesó que se pone nerviosa al ver los juegos de su hijo y, cuando hablamos con ella, confiaba en que en su debut con la camisa morada anotara y que la “S” sacara el resultado ante el Puntarenas FC.

“Sé que no hay equipo pequeño y Puntarenas viene llegando de la segunda división, ha ganado dos partidos, pero sé que Saprissa puede sacar un buen resultado y sé que mi hijo hará un gran trabajo y que la afición estará allí para apoyarlo”, agregó.