Mamá de Pelé todavía no sabe que su hijo murió

El mundo del fútbol perdió a su rey, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, quien falleció este jueves, a los 82 años, y su madre, Celeste Arantes do Nascimento, quien el pasado 20 de noviembre cumplió 100 años, todavía no lo sabe.

Los familiares de Pelé no le han dicho a la mamá que murió.

“Mi mamá no sabe que él murió. Nosotros conversamos, pero ella no sabe. Ella está bien, pero está en su mundo... ella no sabe, aunque a veces pareciera que sí. Yo le digo: ‘Celestica, Dico está así’. Ella abre los ojos y yo le digo: ‘Vamos a rezar por él’, pero ella no está consciente”, le contó ayer María Lucía, hermana menor de Pelé, a ESPN Brasil, en São Paulo.

La mujer no especificó cómo ni cuándo le darán la noticia a su madre. Entretanto, algunos medios enfatizan en que el cortejo fúnebre de Pelé pasará por enfrente de la casa de doña Celeste, el próximo lunes.

“La verdad está siendo muy difícil. Nosotros sabemos que no somos eternos, pero esa noticia de que él se estaba yendo nos dejó el corazón encogido. Es muy difícil. Pero lo que nos tranquiliza es que Pelé está en manos de Dios”, dijo María Lucía.

Doña Celeste Arantes, madre de Pelé, con su hijo. (Tomado de La Tercera)

“Estuvimos con él, el miércoles de la semana pasada y él ya sentía lo que pasaba. Estaba tranquilo, conversamos un poco, y yo pude ver lo que él sentía, él sabía que estaba partiendo”, concluyó la menor de las hijas de doña Celeste.