Mambo responde a David Guzmán y Allan Alemán se mete

El exfutbolista Víctor Mambo Núñez le respondió al jugador de Saprissa, David Guzmán, pero en la discusión se volvió a meter Allan Alemán y se armó la gorda, otra vez, en el programa La Platea de TD Más.

El Mambo Núñez le respondió a David Guzmán. (Rafael Pacheco Granados)

Núñez se refería a que el volante morado dijo que Herediano era el equipo del “Yo creo y no sé cuánto y no ve, le metimos cinco en una final, entonces, que él no hable que siempre ganan todo porque nunca ganan todo, nosotros les hemos ganado en su estadio, muchas veces le hemos majado el hocico en el Saprissa, 5 a 0 y también entonces, ellos hablan paja. Todos hablamos paja”.

Allan Alemán y Mambo Núñez discuten en vivo por la final

En eso intervino Alemán y se armó el chispero. “Deje de estar diciendo que nos metieron cinco, durante 22 años o 19 le dimos por todo lado, todas las veces”, expresó antes de ser interrumpido por el Mambo y hubo una terrible discusión entre los dos, de la cual se entendía poco.

El Mambo se refería a la final del Verano 2017 donde cerraron la serie en el Ricardo Saprissa con un 2 a 0 y ganaron la serie con un horrible global de 5 a 0.