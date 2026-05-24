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Manfred Ugalde nunca olvidará este día en su vida por lo que le pasó en Rusia con su equipo

Este domingo, Manfred Ugalde y su equipo, el Spartak Moscú ganó la Copa de Rusia. Este es el primer palmarés del tico en suelo europeo

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Manfred Ugalde consiguió su primer título en Europa, con su equipo, el Spartak Moscú, al vecncer al Krasnodar, por la Copa de Rusia.

El club del tico llegó a estas instancias, luego de vencer al CSKA Moscú y se enfrentará al campeón del torneo local en la Supercopa de Rusia, que marcará el inicio de la temporada 2026-2027.

Ugalde entró como titular y dejó el encuentro al minuto 65. El partido cerró con marcador 1-1 y definieron la serie en la tanda de penales, que ganó el Spartak por marcador 4-3.

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El nombre de Manfred Ugalde suena fuerte en dos clubes de Paises Bajos.
Manfred Ugalde consiguió su primer título en Europa. Foto: Spartak Moscú. (Pagina del Spartak/Pagina del Spartak)

El primero

El Spartak de Moscú llegó a su cuarto título de Copa y anteriormente, había conseguido el tercero en el 2022.

En el Viejo Continente, Manfred no había conseguido un palmarés, pues sus únicos títulos los había conseguido en Costa Rica, con el Deportivo Saprissa.

Se coronó campeón de la Liga Concacaf en el 2019 y campeón del Clausura 2020.

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Manfred UgaldeSpartak MoscúCopa de Rusia
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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