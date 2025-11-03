Manfred Ugalde recibe un prestigioso reconocimiento en Rusia

El buen momento de Manfred Ugalde durante el mes de octubre fue premiado por su equipo con un distintivo.

El Spartak de Moscú dio a conocer su reconocimiento en las redes sociales, en las que obtuvo el 36% de los votos para el delantero nacional.

Ugalde fue pieza importante con la Selección Nacional de Costa Rica en la última fecha FIFA en la que los nacionales jugaron en Honduras, empatando sin goles, y con goleada en el Estadio Nacional de 4-1 ante el combinado de Nicaragua.

En el compromiso contra los pinoleros, a mediados de octubre, el atacante del club ruso, logró marcar uno de los goles de esa noche a favor de la Tricolor, además de una asistencia.

Manfred Ugalde fue elegido el jugador de octubre en su club. (Spartak /Spartak Moscú)

En su equipo, Manfred viene de marcar el pasado 25 de octubre, un tanto, con el que el Spartak de Moscú venció 1-0 al Orenburg.

El club del tico se ubica en la sexta casilla tras 14 fechas realizadas en el fútbol de Rusia.