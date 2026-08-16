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Manfred Ugalde sigue encendido y este domingo fue protagonista en la liga de Rusia

Este es el cuarto gol del atacante costarricense en seis partidos en lo que va de la temporada 2026-2027 del fútbol ruso

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Manfred Ugalde sigue encendido en el inicio de la temporada de la liga de Rusia.

Este domingo, el tico anotó nuevamente y su equipo, el Spartak de Moscú, consiguió la victoria 2-1 ante el Baltika Kaliningrad.

Este es el cuarto gol que ha marcado el atacante costarricense en seis partidos, en lo que va de la temporada 2026-2027 del fútbol ruso: dos fueron en la Copa y dos en el torneo local.

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Manfred Ugalde
Manfred Ugalde marcó su cuarto gol en seis partidos. Foto: Instagram Spartak Moscú. (Foto: Instagram Spartak Moscú. /Foto: Instagram Spartak Moscú.)

Contundente

El chamaco aprovechó un pase filtrado para marcar un golazo al minuto 20; tres minutos después llegó el tanto del empate.

Al minuto 39 apareció Pablo Solari para marcar el gol de la victoria y con este triunfo, el equipo de Ugalde se colocó en el tercer puesto del torneo ruso, con 9 puntos después de 4 partidos.

El próximo juego del conjunto moscovita será este miércoles, ante Rubin, por la Copa de Rusia.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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