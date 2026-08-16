Manfred Ugalde sigue encendido y este domingo fue protagonista en la liga de Rusia

Manfred Ugalde sigue encendido en el inicio de la temporada de la liga de Rusia.
Este domingo, el tico anotó nuevamente y su equipo, el Spartak de Moscú, consiguió la victoria 2-1 ante el Baltika Kaliningrad.
Este es el cuarto gol que ha marcado el atacante costarricense en seis partidos, en lo que va de la temporada 2026-2027 del fútbol ruso: dos fueron en la Copa y dos en el torneo local.
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Contundente
El chamaco aprovechó un pase filtrado para marcar un golazo al minuto 20; tres minutos después llegó el tanto del empate.
Al minuto 39 apareció Pablo Solari para marcar el gol de la victoria y con este triunfo, el equipo de Ugalde se colocó en el tercer puesto del torneo ruso, con 9 puntos después de 4 partidos.
El próximo juego del conjunto moscovita será este miércoles, ante Rubin, por la Copa de Rusia.