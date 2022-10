Manudos explotaron contra réferi Josué Ugalde como uno de los responsables de su eliminación

Para Johan Venegas y algunos manudos, el árbitro Josué Ugalde incidió en el resultado de la serie. (Rafael Pacheco Granados)

Más allá de lo que haya mostrado Liga Deportiva Alajuelense en el campo en el duelo de este viernes ante Saprissa, algunos protagonistas erizos se fueron chivísimas con el arbitraje del silbatero Josué Ugalde.

Según los manudos, les quitaron dos penales claros y cuestionaron si en el primer gol morado, el de Pablo Arboine, vino luego de una falta que Ugalde pitó aunque para ellos no existió.

Johan Venegas, Giancarlo González y el asistente Martín Arriola no se quedaron callados y afirmaron que “nos metieron la mano en la bolsa otra vez”.

Dos videos del canal Tigo Sports muestran las quejas de Venegas y el Pipo, mientras que en radio se escuchó a Arriola quejarse también de que en ese estadio (el Saprissa) siempre suceden cosas.

🔥 “Nos meten la mano en la bolsa”, Johan Venegas pic.twitter.com/FAeUdw2aAD — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 15, 2022

“Nos robaron... no están viendo que nos están robando”, dijo Pipo mientras se dirigía al camerino.

Posteriormente, cuando dio declaraciones a la prensa, Venegas mantuvo su postura de que los afectaron.

“Es muy difícil cuando no te pitan dos penales en el primer tiempo. Dice que no la ve, pero sí ve la de Saprissa. Al final tratamos contra corriente, contra los once y el cuerpo arbitral. El primer gol de ellos viene de una jugada en la que pita falta cuando Alex saca una pelota limpiamente; entonces, es muy difícil con esas condicionantes”, dijo el atacante rojinegro.

💥 “Nos robaron”… “Como siempre robo” pic.twitter.com/bCsfK76WFx — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 15, 2022

A pesar de esas quejas, otros como Celso Borges, no se alojaron en excusas. El dos veces mundialista (Brasil 2014 y Rusia 2018) afirmó que el Saprissa ganó bien la serie y que no había nada que reprochar.

El técnico Fabián Coito dijo que para él la primera sí fue penal y la jugada del gol viene de una falta que no había, pero no justificó la derrota únicamente en eso.

“Yo no me manifiesto de esa manera porque envuelve un montón de cosas. Yo lo que digo es que hay una jugada que define la historia del partido y de la semifinal si anotábamos nosotros el primer gol. Pero no hablo de malas intenciones ni digo que ese es el motivo del resultado, porque sería muy fácil responsabilizar a todo de eso, cuando tampoco pudimos hacer otras cosas”, comentó.