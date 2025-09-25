Maple, Zayu y Clutch: conozca a las mascotas de la Copa del Mundo del 2026

FIFA presentó a Maple, Zayu y Clutch, las mascotas de la Copa del Mundo del 2026. Fotos tomadas de FIFA. ( Fotos tomadas de FIFA./Fotos tomadas de FIFA.)

La FIFA presentó a las tres mascotas oficiales de la Copa Mundial del 2026, personajes que fueron creados para darle vida a la riqueza cultural, al espíritu de cada país anfitrión y para dar un mensaje de unión y pasión por el deporte rey.

Para el certamen futbolístico más importante del planeta, la FIFA creó a Maple, un alce canadiense; a Zayu, un jaguar mexicano, y a Clutch, un águila americana.

“Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño del mundo entero.

LEA MÁS: Estas son las selecciones que ya están clasificadas al Mundial del 2026

“Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del fútbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas”, expresó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

FIFA presentó las mascotas de la Copa del Mundo del 2026

Mascotas aparecerán en videojuegos

Maple, Zayu y Clutch serán las primeras mascotas que se incorporarán como personajes interactivos en FIFA Heroes, un nuevo título con licencia oficial de la FIFA que saldrá el próximo año.

FIFA Heroes permitirá disfrutar de una experiencia arcade de fútbol 5 con elementos de fantasía. Los jugadores podrán formar equipos con las mascotas oficiales de distintas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, grandes estrellas del fútbol y personajes de series y películas populares, y estará a partir del próximo año para Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox.

LEA MÁS: Este es el camino que le resta a Costa Rica para llegar al Mundial 2026

Maple es un alce, apasionado del arte urbano, amante de la música y un portero entregado. Fotos tomadas de FIFA. ( Fotos tomadas de FIFA./Fotos tomadas de FIFA.)

Maple

El alce nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente, y familiarizándose con la riqueza cultural del país. Apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado, Maple destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo.

LEA MÁS: Estos son los rivales con los que Costa Rica se jugará el pase al Mundial de Norteamérica 2026

Zayu representa la cultura mexicana. Su nombre significa unidad, fortaleza y alegría. Fotos tomadas de FIFA. ( Fotos tomadas de FIFA./Fotos tomadas de FIFA.)

Zayu

El jaguar habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país. Zayu, cuyo nombre significa unidad, fortaleza y alegría, es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad.

LEA MÁS: Mientras muchos piden el regreso de Celso Borges, él ve a la Selección con otros ojos

Clutch es un águila americana. Como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente. Fotos tomadas de FIFA. ( Fotos tomadas de FIFA./Fotos tomadas de FIFA.)

Clutch

El águila recorre los Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable.

Clutch tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte. Como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo.