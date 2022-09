Marcel Hernández asegura que mujer que lo denunció llega al estadio a intentar entrevistarlo

Marcel dice que no es la primera vez que la muchacha llega al estadio a querer entrevistarlo. (Rafael Pacheco Granados)

Marcel Hernández, delantero del Club Sport Cartaginés, convocó a una conferencia de prensa este lunes para aclarar que no tiene problema alguno con la diligencia brumosa y que el enojo que tuvo el domingo se dio por una situación que nada tiene que ver con fútbol.

Marcel Hernández y gerente del Cartaginés protagonizaron una fuerte discusión

Este lunes el jugador, en compañía de su abogado, Raymundo Pérez, denunció que al estadio Fello Meza está llegando la persona que lo llevó a juicio por cuatro delitos de supuesta violación.

El jugador fue absuelto el 7 de febrero de este año, aunque la Fiscalía lo elevó a la Sala Tercera, la última instancia judicial del país.

Esta persona, según el cubano y su abogado, ingresa al estadio Fello Meza, en Cartago, como colaboradora de una radioemisora.

Caso de Marcel Hernández por supuestas relaciones impropias tiene un nuevo capítulo

Hernández reconoció que se molestó y que le dijo al gerente deportivo brumoso, Leonardo Vargas (hijo): “Si la situación sigue así no vuelvo al Fello Meza, me voy”, pero no fue por lo que se informó al principio, que el jugador se había molestado porque no lo dejaron seguir hablando con la prensa.

La verdadera razón, según explicó el atacante, es porque esa no habría sido la primera vez que la mujer se acerca al estadio brumoso para intentar entrevistarlo, y ya Marcel le había pedido al personal de prensa del club que no le permitieran el ingreso.