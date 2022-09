Marcel Hernández y gerente del Cartaginés protagonizaron una fuerte discusión

Marcel Hernández anotó y se metió en una polémica este domingo. (JOHN DURAN)

Las cosas se calentaron este domingo en la zona mixta del estadio Fello Meza por una acalorada discusión que tuvo como protagonistas al delantero del Cartaginés Marcel Hernández y al gerente deportivo del club, Leonardo Vargas (hijo), a vista y paciencia de toda la prensa.

El atacante cubano estaba dando declaraciones a los periodistas luego del empate a uno ante el Santos, llevaba unos quince minutos hablando y, entre otras cosas, se quejó por la actitud de algunos aficionados que cuestionan el rendimiento del club y el suyo.

En eso, los encargados de comunicación del Cartaginés llegaron a llevarse a Marcel, le dijeron que ya había hablado suficiente, por supuesta orden de Vargas, lo que molestó muchísimo al isleño.

Cuando se lo llevaron, se fue de inmediato a hablar con el gerente y a reclamarle el porqué hicieron eso. Hernández dijo que él hablaba y se iba cuando quisiera, no cuando alguien se lo ordenara.

Para terminarla de hacer, el delantero, al frente de toda la prensa, dijo: “Si la situación sigue así no vuelvo al Fello Meza, me voy”, y luego se fue al camerino.

Marcel Hernández responde a los que lo cuestionan: “Me reviento la madre”

Al tirarse todo el rollo, los periodistas le preguntaron a Vargas qué ocurrió, por qué Marcel se enojó tanto, pero el gerente no quiso profundizar en el asunto, solo dijo que era un problema entre ellos.

“Es un tema conmigo, a nivel dirigencial y no nos vamos a referir al tema. Es algo de él conmigo y aquí va a quedar, no me voy a referir más”, comentó.

Marcel ha jugado muy poco este torneo, entre una sanción de cuatro partidos por una expulsión ante Saprissa y lesiones, apenas se ha visto en un torneo en el que apenas suma dos goles, uno este domingo ante Santos.

Error de portero santista mantiene al Cartaginés pegado al respirador artificial

Para quedarse con el atacante, los brumosos le pagaron a Alajuelense una parte de su ficha, contrato que sería únicamente por este torneo. Por lo visto el ambiente del cubano con sus jefes no es el mejor, lo que podría complicar su permanencia en el equipo.