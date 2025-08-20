Marcel Hernández causa una gran alegría al Herediano previo al juego de este jueves

El Club Sport Herediano recibió este miércoles una supernoticia, de cara al partido de este jueves 21 de agosto, ante el Sporting San Miguelito de Panamá.

Marcel Hernández es el goleador del Team. (La Nación/La Nación)

Según fuentes cercanas al club, el cubano Marcel Hernández recibió el respectivo permiso para poder viajar y estar en el encuentro, clave en las aspiraciones rojiamarillas de clasificar.

LEA MÁS: A Hernán Medford le hicieron una pregunta y con su respuesta picó a toda Panamá

Hernández no pudo viajar con sus compañeros por problemas migratorios que ha enfrentado en otras ocasiones; no obstante, en esta oportunidad, se pudo solventar.

Marce Hernández anotó un gol al Diriangén pero su equipo cayó 4 a 2. (Concacaf/Concacaf)

Este mismo miércoles, en la conferencia de prensa, el técnico Hernán Medford expresó que el tema del cubano no estaba descartado y que había expectativa de que el delantero pudiera viajar.

LEA MÁS: Marcel Hernández dice, sin filtros, cuál es el favorito para ganar la Copa Centroamericana

Marcel lleva dos goles en la Copa, en dos partidos. Además, en el torneo nacional lleva tres, en cuatro encuentros, lo que indica su capacidad goleadora.