Deportes

Marcel Hernández causa una gran alegría al Herediano previo al juego de este jueves

Hereidano va con todo por el triunfo ante el San Miguelito de Panamá

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

El Club Sport Herediano recibió este miércoles una supernoticia, de cara al partido de este jueves 21 de agosto, ante el Sporting San Miguelito de Panamá.

Marcel Hernández Bicampeón con el Herediano Torneo Clausura 2025 Bicampeones 21 de mayo del 2025 Cortesía: Herediano
Marcel Hernández es el goleador del Team. (La Nación/La Nación)

Según fuentes cercanas al club, el cubano Marcel Hernández recibió el respectivo permiso para poder viajar y estar en el encuentro, clave en las aspiraciones rojiamarillas de clasificar.

LEA MÁS: A Hernán Medford le hicieron una pregunta y con su respuesta picó a toda Panamá

Hernández no pudo viajar con sus compañeros por problemas migratorios que ha enfrentado en otras ocasiones; no obstante, en esta oportunidad, se pudo solventar.

Herediano vs Diriangén, Copa Centroamericana. Centro de Medios de Concacaf.
Marce Hernández anotó un gol al Diriangén pero su equipo cayó 4 a 2. (Concacaf/Concacaf)

Este mismo miércoles, en la conferencia de prensa, el técnico Hernán Medford expresó que el tema del cubano no estaba descartado y que había expectativa de que el delantero pudiera viajar.

LEA MÁS: Marcel Hernández dice, sin filtros, cuál es el favorito para ganar la Copa Centroamericana

Marcel lleva dos goles en la Copa, en dos partidos. Además, en el torneo nacional lleva tres, en cuatro encuentros, lo que indica su capacidad goleadora.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
marcel hernándezheredianocopa centroamericanasan miguelito
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.