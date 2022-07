Marcel Hernández habla de disputa con Alajuelense: “Nadie quería joder a nadie”

El delantero del Cartaginés Marcel Hernández dijo este sábado, luego del partido ante Herediano, que había buena voluntad del Cartaginés y de Alajuelensepara que su fichaje con los brumosos se diera en buenos términos.

Marcel Hernández la luchó pero igual que al Cartaginés, le falta ponerse a tono. (Jose Cordero)

Recordemos que Marcel era ficha de Alajuelense y los manudos exigían a los brumosos devolverlo por una oferta internacional o pagar la penalización de 200 mil dólares. Cartaginés no lo hizo y lo mantuvo inscrito. Eso fue el jueves. Pero el viernes negociaron y los brumosos sequedaron con los goles del cubano.

“Es algo que a uno lo motiva, porque a uno lo valoran, pero me quedo con la buena relación que hubo entre las dos partes y que se llegara a un punto medio. El fútbol no da para tanto, no da para esas situaciones.

“Había que llegar a un punto medio, soy un ser humano y buscaba la mejor opción, nadie quiere joder a nadie”.