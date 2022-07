Marcel Hernández: “No tengo sentimientos de rencor hacia el aficionado liguista”

11/05/2022 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió a la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG), en partido de la jornada 21 de la Copa Promérica, Torneo de Clausura 2022. Marcel Hernández (9) anotó dos veces mediante cobro de penal. (Rafael Pacheco Granados)

El delantero del Cartaginés, Marcel Hernández abrió su corazón previo al juego contra Alajuelense y confesó que no siente rencor por ningún aficionado liguista, ni por ninguna persona en el país, pues se siente agradecido por vivir en Tiquicia.

Hernández participó en la conferencia de prensa previo al juego de vuelta de la gran final y aclaró que la celebración del jueves anterior, luego de anotar en el Morera Soto no tuvo nada trascendental.

“Yo no tengo sentimientos diferentes con la Liga, es una institución que me acogió por un año y le estoy muy agradecido, el hecho del gol y la celebración no significan nada.

“Si ustedes (prensa) quieren hacerlo ver, pero no tiene nada trascendental, son momentos de euforia, de adrenalina, estábamos quedando fuera y logramos alargar la serie.

“No tengo sentimientos de rencor hacia el aficionado liguista, ellos me apoyaron cuando estuve ahí y lo voy a llevar por dentro, no tengo sentimientos contra nadie en Costa Rica, porque me acogieron de la mejor manera”, afirmó.

El atacante caribeño afirmó que jugarán una guerra en el Morera Soto y sabe que los aficionados rojinegros harán de todo para desconcentrarlos.

“Creo que vamos a vivir ambiente bonito, digno de final es un gran escenario, vamos a jugar contra un grandísimo rival, contra una de las aficiones más grandes del país y hay que estar concentrados los 90 minutos”, comentó.