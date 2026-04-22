Marcel Hernández no viajaría con Herediano a Pérez Zeledón y este sería el motivo

El Club Sport Herediano viajó a Pérez Zeledón sin su figura más importante en el goleo florense.

Este martes, una fuente cercana a La Teja reveló que el delantero Marcel Hernández no será tomado en cuenta por el técnico José Giacone para el duelo contra los generaleños, programado para este miércoles, a las 6 de la tarde.

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Marcel Hernández no viajó a Pérez Zeledón, para el juego de este miércoles, Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Albert Marín)

Otras ausencias en Herediano

Pero no sólo el cubano quedó fuera para este duelo.

Los futbolistas José de Jesús “Tepa” González, Allan Cruz y Keyner Brown también son bajas por lesión para el encuentro ante los guerreros.

La fuente confirmó que todos presentan molestias musculares.