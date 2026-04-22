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Marcel Hernández no viajaría con Herediano a Pérez Zeledón y este sería el motivo

El juego entre Pérez Zeledón y Herediano será este miércoles, a las 6 de la tarde

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El Club Sport Herediano viajó a Pérez Zeledón sin su figura más importante en el goleo florense.

Este martes, una fuente cercana a La Teja reveló que el delantero Marcel Hernández no será tomado en cuenta por el técnico José Giacone para el duelo contra los generaleños, programado para este miércoles, a las 6 de la tarde.

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Partido entre Herediano vs San Carlos
Marcel Hernández no viajó a Pérez Zeledón, para el juego de este miércoles, Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Albert Marín)

Otras ausencias en Herediano

Pero no sólo el cubano quedó fuera para este duelo.

Los futbolistas José de Jesús “Tepa” González, Allan Cruz y Keyner Brown también son bajas por lesión para el encuentro ante los guerreros.

La fuente confirmó que todos presentan molestias musculares.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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