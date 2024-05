Marcel Hernández revela lo que lo tiene molesto en Cartaginés

Marcel Hernández, delantero cubano de Cartaginés, dejó en entredicho su continuidad en el equipo pero le reafirmó el amor que le tiene a la institución blanquiazul.

Hernández atendió a los medios de comunicación en el estadio Lito Pérez de Puntarenas, donde ambos cuadros cerrarán un pésimo torneo Clausura. El juego estaba previsto para las 4 de la tarde, pero un fuerte rayo atrasó el inicio del partido y se jugará a partir de las 4:30 de la tarde.

Marcel Hernández se tomará un descando y luego evaluará su situación. (Tomada de Facebook Marcel Hernández)

El cubano habló ampliamente con los medios de comunicación, dijo que se tomará un “break” de diez a doce días para descansar de fútbol y dedicarse a sus cosas y luego retomar los aspectos de fútbol.

LEA MÁS: Steven Cárdenas: El simple detalle con el que Hernán Medford potenció su nivel

Además, añadió que se quiere quedar en el club y que el contrato que firmó de tres años es porque pensaba retirarse ahí, que su agente maneja ofertas y que le dolió mucho que el presidente blanquiazul, don Leonardo Vargas, expresara que la relación está rota.

“Necesito un ‘break’ y seguir reforzando mis valores como ser humano que sé que tengo y seguir creciendo como futbolista”, fue lo primero que dijo.

Marcel fue muy directo y cuando le preguntaron si se veía con la camiseta blanquiazul para el próximo torneo, respondió sin pelos en la lengua.

“En lo personal tengo que tener un momentico de break, para entender que la relación se rompió desde su lado (de don Leonardo Vargas, presidente del club), no desde el mío, porque yo nunca le dije nada.

“Había que buscar un culpable y me tocó a mí por ser el líder del grupo, no sé, pero no pasa nada. Como lo visualicé antes, es más difícil porque cuando negocié la renovacioń, fue alegre, ameno y con disposición de ambas partes era retirarme en la institución, eran tres años y si fuera el caso de uno más, porque le dije que quería retirarme joven y que me daba uno más, pero ese quedaba en evaluación” , manifestó.