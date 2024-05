Steven Cárdenas: El simple detalle con el que Hernán Medford potenció su nivel

Steven Cárdenas es el actual goleador del torneo con 12 goles y con grandes expectativas de cerrar el torneo como el mejor rompederes.

Cárdenas podría subir su cuota este domingo, cuando Sporting reciba al Herediano y dejar un buen margen con relación a sus perseguidores, que tendrán más partidos, pues Luis Paradela disputará semifinales y Jonathan McDonald probablemente estará en la fiesta grande.

El morado y el norteño tienen ocho goles, una desventaja considerable, pero con ese plus de disputar más encuentros.

Steven Cárdenas festeja un carrerón y vuelta canela sus goles y luego tira besos.

Cárdenas ha hecho un gran torneo, al punto de ser nombrado por dos reconocidos periodistas, Daniel Martínez de Monumental y Adrián “el Cazador” Barboza, de Deportes el Cazador, como el jugador del torneo en un reportaje sobre lo mejor del Clausura que publicó La Teja este sábado.

“Siempre sentí que tenía las capacidades que había ido demostrado en otros torneos, pero no contaba con mucha regularidad, hasta ahora”, — Steven Cárdenas

Steven es un jugador que tiene los pies sobre la tierra, de bajo perfil y que contó qué hizo Hernán medford para potenciar su nivel. Fue algo muy sencillo.

“El torneo pasado, con Francisco Palencia, jugaba de extremo, él me ponía por un costado y pese a todo hice un buen torneo, con nueve goles. Apenas llegó Medford, motivó a todos, me dio la confianza y me dijo que me iba a poner de nueve y todavía me animé más”, expresó.

Esa confianza de Medford y el buen tino por colocarlo en el puesto que a él le gusta, hizo que Cárdenas se sintiera mejor y se comprometió a retribuirlo dentro del campo.

Medford, incluso, ha tirado al jugador de 31 años para arriba y una vez expresó en televisión que Steven puede ser una opción para la Selección Nacional.

Hernán Medford potenció a Steven Cárdenas.

“No me gusta hablar individualmente de ningún jugador, lo que pasa es que aquí sí porque hay una escasez de delanteros goleadores en este país, es una realidad. Y encontramos a un chico como Cárdenas, hay que aprovecharlo, pocos nacionales han sido goleadores en el campeonato”, manifestó el Pelícano el 7 de abril.

Cárdenas nos contó cómo recibió semejante alago público.

“Yo escuché las declaraciones y me sorprendió bastante, a él no le gusta hablar de un jugador, habla del grupo y eso me vino bien. Él es de selección, ve las cualidades de cada uno y ve lo que aporta. Eso me motivó más”.

Por eso, Steven mira ahora la Sele con otros ojos, con más ambición de ser tomado en cuenta, pues sabe que el Pelícano no dirá eso de cualquier jugador.

“Uno creía que tal vez por mi edad no iba a ser tomado en cuenta, que no estaba para uno, pero desde que dio esas declaraciones, ahora me pregunto, ‘¿por qué no?’. Todo queda en uno”.

Además, se ha dicho que algunos equipos nacionales y extranjeros ya han preguntado por él, quien tiene contrato hasta diciembre del 2025.

“Eso no es presión para mí, si existe ese ruido de que estén preguntando por uno es porque uno hace las cosas bien, sino, no lo buscan. Pero estoy tranquilo, con los pies en la tierra. No puedo hablar de algo que aún no sé, porque pueden ser rumores”.

Festejo

Uno de los aspectos más llamativos de Cárdenas son sus festejos. Sale encarrerado, toma impulso y da una vuelta canela completa y limpia. Le consultamos ese detalle.

“Desde joven, un amigo del barrio hacía gimnasia, yo lo veía y me acerqué un día y le dije que me enseñara a hacer la vuelta canela y lo empezó a hacer. Le dije que así iba a celebrar cuando metiera un gol y así lo hago”, manifestó.

La historia de Steven Cárdenas nos muestra cómo el respaldo y la confianza de un entrenador pueden ser determinantes en la carrera de un jugador. La relación entre Cárdenas y Medford ha sido clave para potenciar su nivel y llevarlo a convertirse en el máximo goleador del torneo.