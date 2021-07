“En buena teoría pierde porque partimos de lo siguiente: el desarrollo de la forma deportiva en un estado óptimo depende del estado psíquico, técnico, táctico y sociológico, todos son importantes para competir. Un jugador así (que no jugará) evidentemente no va a adquirir una buena forma al no competir, es evidente que no estará en el desarrollo y crecimiento del grupo”, explicó.