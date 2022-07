Marcel Hernández: “Voy a tomarme un tiempo, tengo opciones, pero no me voy a apurar”

El cubano Marcel Hernández, campeón nacional y goleador del campeonato con 16 anotaciones, dijo que se tomará un tiempo para reflexionar sobre su futuro, luego de alzar la cuarta copa en la historia del Cartaginés y acabar con 81 años de sequía.

Marcel Hernández fue todo corazón con el Cartaginés.

“No sé que pasará, voy a pensar, a analizar. Voy a tomarme un tiempo para mí, para las personas que me aman, que se han sacrificado mucho, es de ellos también. Voy a tomarme un tiempo, tengo opciones, pero no me voy a apurar. Hay que tomar una buena decisión”, dijo.

Marcel añadió que fue un partido muy difícil y que debieron sufrir ante un gran equipo como es Alajuelense.

Recordemos que aunque Marcel es ficha de la Liga hasta que termine el otro torneo, ya puede negociar con cualquier equipo.