Marcel Hernández: “Yo no tengo una racha, sino una constancia muy grande”

Marcel Hernández llegó a 90 goles en el fútbol de Costa Rica, 70 de ellos con el Cartaginés. (JOHN DURAN)

Marcel Hernández escribió este martes con letras doradas su nombre en el fútbol de Costa Rica al proclamarse como el máximo goleador extranjero en la historia de Tiquicia.

Un triplete ante Grecia le valió llegar a 90 goles en 154 partidos y batir el récord del eslovaco Josef Miso, quien tenía 88 pepinos, marca que era suya desde hace 15 años.

Luego del juego, el cubano sacó pecho y dijo que lo suyo es gracias a un trabajo muy duro y una constancia muy grande que le han valido estar siempre en el podio de goleador en el país.

“Esto no es una racha, yo no tengo una racha, no creo que lo sea en todo este tiempo, es un premio al trabajo y hay una constancia muy grande que no puedo dejar pasar ni dejar de señalar”, dijo a FUTV.

En un momento así Marcel dedicó el récord a sus padres, familia en Cuba, compañeros, técnicos y excompañeros de equipos y hasta personas muy especiales que lo aman y lo quieren mucho y siempre han estado ahí apoyándolo en todo momento, sin entrar en detalles de a quiénes se refería.

[ Marcel Hernández por fin se reencontró con sus papás en Cuba ]

“Esto no es solo de Marcel, atrás de esto hay muchas personas implicadas que se me van a quedar sin mencionar, agradezco a mi agente, a Paulo Wanchope que me dio la oportunidad de llegar acá. Agradezco a todos ellos porque al final Marcel no juega solo”

Sobre su futuro, Hernández dice que está muy concentrado en el Cartaginés y esperará hasta final del torneo a ver qué opciones se presentan, algo que reconoce sí se fija cada tanto, pero que aún no tiene nada en concreto.

El cubano hasta tiró una frase al final para todos aquellos que lo critican por diversos motivos.

“Es normal, es normal que critiquen, al final no puedo hablar yo, hablan los números”.