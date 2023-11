Marcela Trejos revela la receta para que manudos y florenses respalden su labor en la Fedefútbol

Marcela Trejos desde hace dos semanas es la jefa de mercadeo y comercial de la Fedefutbol. Foto: John Durán

Apenas asumió la presidencia del comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto aplicó varias movidas para mejorar la agrupación, como la contratación de Marcela Trejos como directora de mercadeo y comercial.

En medio de la presentación oficial de Gustavo Alfaro, conversamos con ella para saber cómo se ha sentido en el cargo y le preguntamos que, por su pasado morado, cómo hará para endulzar a los manudos y florenses para que crean en su trabajo y en la Tricolor.

Trejos explicó que la oportunidad le llegó por sorpresa y, tras varias reuniones con Maroto, no dudó en aceptar su mayor desafío profesional en el fútbol

“La verdad me llegó (risas); Osael me llamó y tuvimos varias reuniones. Al final decidí llegar a la Federación y ha sido la mejor decisión que he tomado en este año.

“Es una persona que viene con una visión de negocio, muy claro en cómo quiere las cosas, de un nivel muy alto y es un reto gigante estar acá. Me ilusiona bastante el reto y me halagó que me llamaran”, respondió.

Convencer con brete

Cuando la Fedefútbol oficializó el nombre de Marcela en el puesto se convirtió en tendencia en redes sociales. Los morados estuvieron felices de la vida porque conocen muy bien su valía durante los cinco años que trabajó como directora de marca y comunicación en la S, pero en alajuelenses y heredianos había un sinsabor por su pasado saprisssista.

A raíz de eso le preguntamos cómo hará para convencer a ese sector de la afición para dejar de lado los colores y la apoyen en los proyectos que realice con la Federación. Trejos respondió que aplicará una vieja fórmula.

“Soy primero profesional y después aficionada, eso siempre se lo digo a mi equipo de trabajo, porque lo más importante es hacer un trabajo de calidad alineado a objetivos y estrategias. Después uno es aficionado. El profesionalismo es lo que habla del trabajo, más que pertenecer a un equipo, con el tiempo se darán cuenta que uno viene a aplicar esa calidad que se busca a nivel comercial y mercadeo”, detalló.

Se mostró muy agradecida por el apoyo que ha recibido por los morados por los años que defendió sus causas, pero ahora va por el equipo de todos y espera cumplir con las expectativas.

¿Llegó a un ambiente caótico?

También le preguntamos sobre si al llegar a la organización notó un ambiente caótico, digno del viejo apodo que tenia las antiguas instalaciones de la Fedefútbol “La casa de los sustos”, y contestó que fue muy diferente.

“No diría caótico, sino muchas oportunidades para crecer en todas las áreas, con la llegada de Osael y su equipo, la contratación de Gustavo Alfaro demuestra el alto nivel de profesionalismo que la gente espera, eso hará construir un futuro esperanzador”, finalizó.