Marcelo Flores, volante de Canadá, recibe la peor noticia de cara al Mundial 2026

El volante de Canadá Marcelo Flores no podrá jugar con su selección, debido a una lesión que sufrió el sábado anterior.

El joven futbolista, de 22 años, disputó la final de la Copa de Campeones de Concacaf con su equipo, el Tigres de México, ante el Toluca.

El canadiense entró al partido en el segundo tiempo y al minuto 75, en una jugada ofensiva del Toluca, la pierna se le trabó en el césped y tuvo que salir del encuentro.

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El jugador canadiense Marcelo Flores quedará fuera de la Copa del Mundo, a causa de una lesión. Foto: Instagram Marcelo Flores. (Foto: Instagram Marcelo Flores. /Foto: Instagram Marcelo Flores.)

Lamentable noticia

Este domingo, los Tigres revelaron la condición del mediocampista ofensivo.

“Marcelo Flores sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y será operado en los próximos días”.

El futbolista recurrió a sus redes sociales para agradecer por las muestras de apoyo:

“Son tiempos muy difíciles. Solo quería agradecerles a todos por sus mensajes. No he estado usando el celular ni he revisado los mensajes, pero prometo responderles a todos y aprecio mucho su preocupación.

El muchacho tiene también la nacionalidad mexicana y prefirió jugar con la selección de la hoja de maple para la Copa del Mundo.

El viernes anterior, el técnico Jesse March dio a conocer la lista de los 26 jugadores convocados para el Mundial 2026 y en el listado aparecía el joven.