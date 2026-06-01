Estos son los 10 futbolistas más guapos del Mundial 2026, según la inteligencia artificial

Como ocurre en cada Copa del Mundo, no solo el fútbol empieza a generar conversación rumbo al Mundial 2026. También comenzó la fiebre por elegir a los jugadores más guapos del torneo, especialmente en plena era de TikTok y las redes sociales, donde varios futbolistas se convierten rápidamente en fenómenos virales.

Jude Bellingham lidera el ranking de futbolistas más guapos elaborado por Inteligencia Artificial. (Chargpt/Chatgpt)

Ante eso y mediante una consulta realizada a la inteligencia artificial, esta elaboró un ranking con los futbolistas que más prometen robarse las miradas por su atractivo físico, estilo, carisma y presencia frente a cámaras.

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Los futbolistas que la IA considera los más guapos del Mundial 2026

1. Jude Bellingham (Inglaterra). El dueño absoluto de la moda a nivel global se queda con la corona. Combina una simetría facial espectacular, una sonrisa carismática y un porte físico impecable (1.86 m) que lo hace lucir como modelo de alta costura tanto en la cancha como en las pasarelas.

Jude Bellingham lidera el ranking de los futbolistas más guapos del Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial. (OSCAR DEL POZO/AFP)

2. Leandro Paredes (Argentina). Se mantiene en la cumbre de la belleza clásica sudamericana. El mediocampista destaca por sus facciones nítidas, una dentadura perfecta y unos penetrantes ojos verdes que capturan la atención en cualquier plano televisivo.

Leandro Paredes destaca por sus ojos verdes y su estilo clásico . (Instagram )

3. Micky van de Ven (Países Bajos). Ingresó directo al podio. El defensor neerlandés es un titán estético. Con su impresionante altura de 1.93 metros, rasgos nórdicos ultrafinos, ojos claros y cabello rubio prolijo, proyecta una elegancia imponente y un atractivo sumamente sofisticado de chico de revista.

Micky van de Ven se robó las miradas por su apariencia nórdica y su imponente estatura. (Instagram/Instagram)

4. Francisco Trincão (Portugal). El extremo portugués defiende el cuarto lugar con su impecable atractivo europeo. Posee facciones muy estilizadas, una mirada intensa, cabello perfectamente peinado y un aire de modelo editorial que le da mucha clase al plantel luso.

Francisco Trincão aparece entre los jugadores más atractivos gracias a su look de modelo editorial. (Instagram/Instagram)

5. Ferran Torres (España). Gran adición a la lista. El atacante español entra por la puerta grande gracias a su atractivo fresco y atlético. Destaca por una mandíbula bien definida, cejas marcadas, una mirada expresiva muy mediterránea y una percha impecable con la indumentaria deportiva.

Ferran Torres conquistó a la IA con su estilo mediterráneo y su imagen atlética. (Prensa Barcelona/Prensa Barcelona)

6. Kai Havertz (Alemania). El delantero alemán personifica a la perfección el estilo de “chico bueno” moderno. Su gran estatura (1.93 m), rasgos suaves, mirada serena y un gusto impecable por la moda urbana lo consolidan firmemente en la tabla.

Kai Havertz representa el perfil del “chico bueno” europeo rumbo al Mundial 2026. (JOHN MACDOUGALL/AFP)

7. Lucas Hernández (Francia). Para quienes prefieren un atractivo con más carácter y rebeldía. Destaca notablemente por su mirada ruda, estructura ósea facial muy masculina y un físico imponente decorado por sus característicos tatuajes.

Lucas Hernández figura en el ranking por su apariencia rebelde y sus característicos tatuajes. (Instagram/Tomada de Instagram)

8. Santiago Giménez (México). El atacante mexicano representa con fuerza el balance físico norteamericano. Su combinación de ojos claros, barba corta muy bien perfilada al detalle y mirada expresiva lo mantienen como uno de los rostros más magnéticos.

Santiago Giménez sobresale entre los rostros latinos más atractivos del torneo. (Federación de México /Federación de México)

9. Richard Ríos (Colombia). El centro de atención del cuadro cafetero aporta el ritmo y la frescura. Sus rulos perfectamente definidos y cuidados, sumados a una sonrisa radiante y carisma desbordante, lo hacen un infaltable de la estética actual.

Richard Ríos llamó la atención por su porte sudamericano. (Instagram/Instagram)

10. Alisson Becker (Brasil). Cierra el listado defendiendo con honores la estética de la madurez varonil. El guardameta de la Canarinha impone una presencia monumental bajo los tres palos, complementada con su densa barba bien cuidada y sus ojos claros.

Alisson Becker cierra el top 10 con una imagen masculina que sigue causando sensación en redes sociales.

Como suele pasar en cada Mundial, muchos de estos jugadores no solo prometen destacar en la cancha, sino también convertirse en tendencia en TikTok, Instagram y otras redes sociales durante el torneo, gracias a su atractivo físico.