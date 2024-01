Marco Ureña del Cartaginés visualiza y decreta que el 2024 será su año

El delantero del Club Sport Cartaginés, Marco Ureña, está muy ilusionado y optimista en la antesala del torneo Clausura 2024 y dice que este será su año.

Marco Ureña le está poniendo bonito en la pretemporada, junto a sus demás compañeros. (Rafael Pacheco Granados)

Ureña llegó al Cartaginés con grandes expectativas, pero las lesiones han sido un muro que ha jugado en su contra ya que más allá del buen cierre que tuvo en las etapas finales, tuvo muy poca participación en el torneo en general.

Pero superadas las lesiones y en plena forma, con la pretemporada completa, Ureña piensa que este torneo será el suyo y ya cuenta las horas para el debut de su equipo en la difícil cancha del estadio Ebal Rodríguez de Guápiles, donde enfrentarán al Santos.

“Así lo visualicé, así lo atraigo y lo voy a declarar, que este sea mi año, este año es de merecedores, siempre he sido profesinal, pero las leisones me acompañaron, pero este año empezamos de cero con otra motivación, con un gran entrenador, ahora me toca ser un buen intérprete del campo, pensante y sacar lo mejor de mí”, expresó Ureña.

El delantero se distingue por su velocidad y por romper la líneas defensivas con su explosividad, aunque tiene poco gol. Ureña quiere que desde el inicio se vea reflejado el trabajo que ha hecho el equipo.

“No es fácil pero el torneo Apertura es para aprender y trabajar, eso siempre lo hemos tenido en el grupo, quizás faltaba un estímulo y ahora lo tenemos y vamos por buen camino. Han sido pocos días (con el entrenador Mario García) pero con mucho avance”, agregó.