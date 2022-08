Marco Ureña tira fuego sobre un secreto de la Sele de Rusia 2018

En Rusia 2018, Marco Ureña no la pasó bien con la selección de Costa Rica. (CHRISTOPHE SIMON/AFP)

Marco Ureña fiel a su estilo y manera de ser no se quedó callado cuando le consultaron sobre por qué no volvió a la selección de Costa Rica luego de Rusia 2018.

El nuevo delantero del Cartaginés habló con la prensa antes del partido ante Saprissa y tiró sus verdades.

“Pasaron muchas cosas en Rusia y yo no estuve de acuerdo con algunas de ellas y así lo hice saber. Yo sabía que después de Rusia 2018 la Selección iba a estar cerrada para mí.

“El único que sí me convocó fue Rónald González porque él me conoce y sabe lo que yo puedo dar, pero yo sabía que con la llegada de (Gustavo) Matosas yo no iba a volver a la Selección”, expresó.

Marco dijo que los problemas se dieron tanto a nivel de directivos como de jugadores. Es todo un secreto a voces que el presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, se molestó mucho con él por las críticas que hizo luego de Rusia.

Cartaginés sorprende con el bombazo de Marco Ureña como nuevo refuerzo (video)

“Las dos partes, hubo muchas cosas que no se hicieron igual que en Brasil 2014 y realmente vimos los resultados de un Mundial a otro. Nunca he sido de quedarme callado y era más fácil dejar a uno fuera que a un grupo más grande”, dijo sin pelos en la lengua.

También se ha hablado mucho que a lo interno de la Sele, el acosteño no tiene la mejor relación con algunos jugadores y este sábado el atacante lo reconoció “no tengo amigos en la selección”