María Paula Arce, la leona de 17 años que sorprende por su gran madurez

María Paula Arce se prepara muy bien para las cámaras, luces y micrófonos que acompañan a los futbolistas. (JOHN DURAN)

En Nicoya, Guanacaste, pueden sentirse muy orgullosos porque en el documental “Leonas” están muy bien representados por una muchacha de 17 años, cuyo tiempo en pantalla más bien se quedó corto para hablar con mucho orgullo de la tierra que la vio nacer.

María Paula Arce, la menor del grupo de diez jugadoras de Alajuelense que son las protagonistas de la producción, sorprende por una inusual madurez. Tiene eso que tanto buscan ahora en el fútbol, la cabeza bien amueblada.

Salir de Nicoya, donde están su familiares y amigos, es un sacrificio por sus objetivos, los cuales dice sin titubeos: que la conozcan y llegar a tener una carrera como las de las compañeras con las que compartió en pantalla.

“La verdad es que mucha gente me lo ha dicho, que a tan corta edad ven esa madurez en mí. Se sorprendieron de verme ahí y hablar así, fluido, con tanta confianza. Al principio era muy nerviosa, me costaba, pero cuando vine puse de mi parte y me desenvuelvo muy bien.

“A nosotras como futbolistas a cada rato nos entrevistan, tenemos cámaras, nos hacen fotos y creo que ya se vuelve fluido, te preguntan tal cosa y uno responde, nos tenemos que adaptar a eso”, explicó,

Hace tres años, vio por televisión la final de la primera división femenina ante Alajuelense y Saprissa a estadio lleno en el estadio Alejandro Morera Soto, en el que las leonas se coronaron campeonas en un marco increíble e inigualable, esa imagen fue la que la convenció de dejar la tierra que tanto ama.

La historia de Paula es de esperanza, de ilusión, en su andar parece que todo va a cien por hora, ya está en el primer equipo de las leonas y se alista para posiblemente jugar el Mundial sub-20 en agosto, que se disputará en nuestro país.

María Paula Arce (tercera de izquierda a derecha) es la menor de las diez protagonistas de Leonas. (Prensa Alajuelense)

“Si yo quiero que la gente me conozca, tengo que hablarles, es parte de lo que trata este documental. Normalmente nos ven en tele como jugadoras de la Liga, en la cancha, pero aparte de eso tenemos nuestras vidas y la idea de esto es precisamente que nos conozcan.

“De dónde venimos, cómo crecimos, cómo llegamos hasta aquí, todas las barreras que tuvimos que romper. Lo que yo pretendo enseñar es que, a pesar de ser de un lugar lejano como Nicoya, estoy aquí, que el querer es poder, nada es imposible”.

Muchachas como Arce, que crecieron viendo cómo el fútbol femenino ha ido dando pasos grandes, ya van para arriba con el pensamiento de volver esto una carrera, la tienen muy clara.

Mucho arraigo

El nicoyano es una persona muy arraigado a su tierra, a sus raíces, es feliz allí y de no ser necesario se queda por allá, ¿cómo hizo Paula para cortar ese cordón umbilical?

“Como buena nicoyana me costó, no voy a negarlo, a tan corta edad venirme sola, dejar a mi familia, amigos, sinceramente fue muy difícil, una prueba bastante dura. Pasaba pensando en mis papás, en mis abuelos, pero todo sea por el fútbol y por cumplir mis sueños”, comentó.

En el caso de ella, la pandemia le jugó a favor en un aspecto, pues cuando se tuvo que venir para Alajuela no debió salirse del centro educativo Saúl Cárdenas Cubillo, donde sacó el bachi, pues con la modalidad virtual pudo seguir estudiando. En esa institución estuvo desde los tres años hasta el cole.

María Paula Arce va construyendo poco a poco una linda carrera con Alajuelense. Fotografía: Prensa Alajuelense

“De no ser por eso, me hubiera tocado cambiarme de colegio, yo recibía clases desde Turrúcares, en la mañana iba a entrenar, luego a estudiar. Sí faltaba unas horas por los entrenamientos, por lo que después me tocaba recuperar clases, hacer tareas y todo eso.

“Por dicha estaba en un cole que me apoyaba mucho, que me ayudó bastante y siento que están orgullosos de mí. Pueden decir orgullosamente que tienen a una jugadora de primera división y seleccionada sub-20 y que espera con ansias quedar en lista para el Mundial”, detalló.

María Paula vive sola, es parte del porqué es tan independiente y desenvuelta, allí ella hace de todo.

“Fue difícil el cambio a irme sola, pero desde los 15 años mis papás me prepararon para esto , sabían que en cualquier momento me tenía que venir. Cocinarme, limpiar, lavar, ahora me hago de todo. Me gusta mucho cocinar, hacer cosas nuevas. El pollo en salsa blanca, pastas, carnes, lasaña”.