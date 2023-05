Mariano Torres contó cómo fue su niñez y recordó quién lo llevó al Boca Juniors

27/04/2023 ( NOTA MATERIAL EMBRAGADO A DEPORTES DE LA TEJA HASTA SU PUBLICACION ) El jugador del Saprissa Mariano Torres en entrevista con la Teja desde el estadio Ricardo Saprissa. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El capitán del Deportivo Saprissa Mariano Torres se confesó y contó detalles que pocas veces suele compartir con los medios.

El mediocampista, de 35 años, conversó de forma amena con La Teja, tomándose un mate y nos dijo quiénes son las personas más importantes de su vida, recordó sus inicios en el fútbol y cuál meta tiene pendiente con la camisa morada.

En la actualidad, Torres es uno de los mejores extranjeros del Saprissa, con 51 goles anotados y 5 títulos locales.

- ¿En dónde nació y cómo fue su niñez?

Nací en Villa Insuperable, en Buenos Aires, siempre con una pelota de por medio; con mi hermano Sebastián. Nos llevamos tres años y todos los días jugábamos a la pelota. Mi niñez fue muy feliz, familiar, siempre con mi mamá Miriam, con mis abuelos, Carlos y Susana, en mi casa y son momentos únicos e inolvidables.

Villa Insuperable se ubica en la provincia de Buenos Aires.

- ¿Cómo inició en el fútbol?

En el club del barrio, ahí mismo en Villa Insuperable. En Buenos Aires se juega mucho papi fútbol y bueno, estaba cerca de mi casa y me llevaron y empecé a jugar, por medio de mi hermano, que es más grande que yo y empezamos, desde los 5 años empecé en ese club hasta los 12 años, que se termina el papi fútbol y luego tienes que pasar a canchas más grandes.

De ahí me llevaron a Argentinos Juniors, que me llevaron, me vieron jugando en mi barrio y de Argentinos Junior me llevaron al Boca Juniors.

- ¿Cómo llegó al Boca y cómo fue su paso por el club?

Se dio porque el entrenador que teníamos en Argentinos Juniors era muy famoso por la cantidad de jugadores que había sacado en primera división, que habían llegado, formados por él. Boca lo contrata y lo lleva y él nos agarra a varios y nos lleva a Boca y desde los 13 años hice mis divisiones menores en Boca y siempre le estaré agradecido porque me llevó a Boca.

- ¿Y cómo se llama ese entrenador?

Se llama Ramón Maddoni, es un entrenador muy famoso por eso, por la cantidad de chicos que formó.

- ¿Todavía conversa con él, lo visita?

Hace un tiempo que no tengo contacto con él, sé que sigue trabajando con los chicos y formando jugadores. Por medio de un amigo y que habla con él me voy enterando. Hace unos días me mandaron una foto con él, porque una compañerita de mi hija del colegio tiene un hermano que está en las divisiones menores del Boca y se sacó una foto con Ramón Maddoni. Está grande, está mayor, pero siempre me alegro que esté bien.