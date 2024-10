¿Mariano Torres estará para el clásico ante Alajuelense? Jugador explicó cuál es su situación

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa habló del juego contra Comunicaciones y de su situación de salud. John Durán. (JOHN DURAN)

El capitán del Deportivo Saprissa, Mariano Torres encendió las luces de alerta al medio tiempo del juego entre el Comunicaciones, aunque el argentino confía estar en todas para el clásico ante Alajuelense, que será jugará este sábado en el estadio Ricardo Saprissa.

El volante dejó el juego contra los cremas al medio tiempo y el entrenador saprissista, José Giacone, confirmó que salió con el fin de cuidarlo y prevenir una lesión.

“Salió de cambio por una sobrecarga en el isquiotibial, lo sacamos por preocupación”, expresó el profe.

El propio Mariano añadió que espera recuperarse para el sábado y estar a tono para recibir a los manudos, en el partido que está programado para las 8 de la noche, en la Cueva.

“Espero que pueda recuperarme bien, que me dé tiempo y que pueda estar para el día sábado y estar, si el técnico así lo desea”, aseguró.

El capitán se mostró confiado, asegura que el equipo viene trabajando y se está demostrando en la cancha. John Durán. (JOHN DURAN)

Confiado

Luego del juego ante los chapines, el jugador saprissista se mostró motivado por dos razones, porque pudo anotar y por el resultado obtenido, ya que les permite clasificar a la Champions Cup de Concacaf.

“El primer tiempo fue muy bueno, no pudimos concretar las opciones, teníamos que mejorar y el equipo se ve diferente, cuando es eficaz, cuando concreta las opciones que crea y eso nos da confianza para lo que viene.

“Veníamos haciendo bien las cosas, pero no se daba el resultado, no se reflejaban las cosas que se estaban haciendo y cuando no ganás pareciera que no sirven las cosas que se han hecho”, aseguró.

- ¿Es el mejor partido en la era Giacone?, le preguntaron al capi morado.

“Puede ser, por la forma en la que ganamos, porque creo que tuvimos muy bien el control del juego, nos asociamos bien, creamos situaciones, las definimos. En el fútbol ganás haciendo goles”, dijo.

El mediocampista también habló de su gol, que se dio al minuto 34.

“Sentía que sí (podía anotar) cuando me la dio Luis (Díaz), estaba en una zona muy buena, un perfil muy bueno para mí y aproveché.

“Necesitábamos un triunfo así, veníamos haciendo cosas positivas. Esto nos pone contentos, ya que viene el clásico”, relató.