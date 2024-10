Saprissa sana heridas con cremita, avanza a Concachampions y espera a Alajuelense el sábado

Saprissa venció 3-1 este martes al Comunicaciones de Guatemala, y clasificó a la Copa de Campeones de Concacaf, en un partido en el que mostró una mejoría y que lo deja con confianza de cara al clásico del sábado ante Alajuelense.

Luis Díaz anotó el tercer gol , festeja con Gino Vivi. (JOHN DURAN)

Los morados superaron a los Cremas 4 a 2 en el marcador global, y ganaron el repechaje para avanzar al certamen más importante de la región.

Cuando cayó el gol de Mariano Torres, el primero de la noche, el Sapri mostró su unión de grupo, su fortaleza mental, el compañerismo.

Todos, incluido Jefferson Brenes, se fueron a la banca a abrazarse, a alejar fantasmas. El mensaje a su afición, a los de la acera de enfrente y a la prensa fue: ‘Aquí no ha pasado nada’, por más que Jefferson provocara un huracán con sus declaraciones el fin de semana.

Y no podemos hablar del encuentro dejando escapar ese detalle. No era una letra menuda. Brenes acusó a algunos compañeros de falta de actitud. Ellos lo desmintieron y entendemos, extraoficialmente, que hablaron con él, fuerte, pero como papás regañando a un hijo.

Javon East volvió al gol y encaminó el triunfo. (JOHN DURAN)

Jefferson fue titular, se entregó al máximo y festejó como los demás. El gol no solo era necesario para encauzar el juego, para romper el empate, sino para desahogarse. Internamente, el volante era el que más lo quería gritar, pero no fue tan evidente. Mariano, como capitán, lo gritó con todo, los poquitos aficionados no pasaron por alto el gesto del equipo. El Monstruo estaba sacando la tarea.

Pero es que no solo era ganar por clasificar a Concacaf, o por obligación como equipo grande del área, es que también era una bocanada necesaria de cara al clásico del sábado, porque no es lo mismo llegar eliminado que clasificado. Era indispensable.

Comunicaciones empezó mejor y no le vamos a bajar el piso, es un buen equipo. A los 45 segundos, Carlos Mejía tiró un centro desde la izquierda que conectó de cabeza Diego Casas, dentro del área, de piconazo, pero justo donde estaba Esteban Alvarado, quien reaccionó bien.

Saprissa mostró unión de grupo y fortaleza mental. (JOHN DURAN)

Y los primeros 20 minutos fueron de control chapín. Bien conjuntados, sabían cómo llegar al ataque y cómo defender. La S no reaccionaba.

Fue como al minuto 25 que la tendencia de dominio fue cambiando; Mariano Torres apareció más, Saprissa atacó por los costados con Joseph Mora y Luis Díaz y el choque se empezó a acomodar.

Mariano Torres, a su mejor estilo abrió el marcador al recibir un pase de Luis Díaz, controlar la pelota y sacar un remate con curva hacia afuera, potente, que dejó al portero Pérez parado. Saprissa tocaba la puerta de la Concacaf.

Pero fue hasta el segundo tiempo, al 56′, cuando Javon East puso el segundo gol, que todo se tranquilizó. El jamaiquino superó una marca y se quitó al portero con un regate para rematar a puerta vacía. Fue el alivio morado y los hermanos Giacone se abrazaron efusivamente. Ya los chapines, para ese momento, debían marcar dos goles y era improbable.

Mariano Torres abrió la llave pero no jugó el segundo tiempo. (JOHN DURAN)

Jefferson Brenes, quizás el morado con más ansias de anotar, estuvo cerca al 67′, pero Fredy Pérez, de gran nivel, negó el gol con un manotazo al cañonazo del volante.

El tercero fue obra de Luis Díaz, quien culminó con regates y un remate cruzado, una buena acción colectiva de los saprissistas, al minuto 74.

Los Cremas tuvieron para el descuento y llegó al 82′, por medio de Londoño. En un ataque muy rápido, los chapines sorprendieron a los locales y le dieron más emoción al cierre.

Al final, Saprissa avanzó con cuatro puntos, luego de un global de 4 a 2 frente al Comunicaciones y se alista para sacar al León manudo.