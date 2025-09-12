Mariano Torres le habría dicho una ofensa muy baja a jugador de Puntarenas FC y quedó grabado

Mariano Torres, jugador del Deportivo Saprissa, está metido en una polémica por el fuerte comentario que mandó contra un jugador de Puntarenas F.C, en el juego de este miércoles en el estadio Lito Pérez.

Mariano Torres insultó a Andrey Mora. (Pantallazo/Pantallazo)

El juego se jugó a puerta cerrada y lo que dicen los jugadores es mucho más fácil de escuchar, por esto, Tigo Sports hizo un trabajo sobre lo que dicen los jugadores.

En una parte, aparentemente se escucha a Mariano Torres decirle a Andrey Mora: “muerto de hambre”, y el porteño responde: “muerto de hambre quién?”.

LEA MÁS: Mariano Torres no se mordió la lengua y dijo todo esto tras paliza que les metió Cartaginés

Mariano no se inmuta, se tapa la boca y sigue en acción diciendo: “hey hey, profe dele”.

Se sabe que en la cancha los futbolistas se dicen de esas cosas y más, aunque no deja de sorpresa cuando se escucha directamente.

No es la primera vez que Mariano se ve envuelto en polémicas, si bien es cierto, su carácter ha mejorado con los años, no deja de caer en este tipo de acciones.

LEA MÁS: Mariano Torres suelta sin filtro una frase sobre el VAR que abre el debate

El especialista arbitral, Henry Bejarano, indicó que si el árbitro escucha eso, puede expulsar al jugador, por conducta violenta y debe indicarlo en el informe.

LEA MÁS: Mariano Torres recibió sanción por expulsión ante San Carlos, ¿podrá jugar ante Herediano?

Desconocemos si el árbitro Keylor Herrera escuchó al jugador argentino.