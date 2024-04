Mario García dio pistas sobre el futuro de Marcel Hernández en Cartaginés

Marcel Hernández se perdió el juego de Cartaginés ante Grecia por decisión técnica. (MAYELA LOPEZ)

Mario García, tras la derrota del Cartaginés ante Grecia, habló sobre la situación de Marcel Hernández y reveló por qué no lo tomó en cuenta para este juego, además dio pistas que esta medida podría seguir en las próximas mejengas.

El estratega mexicano comentó que la relación con él es buena, pero su decisión de no alinearlo iría más allá.

“Tengo muy buena relación con él (Marcel Hernández), es un profesional, entrena, pero fue una decisión técnica hacia el futuro, no sé si vayamos a sostenerla o no, no es un tema de disciplina o deportivo, es un tema pensando sobre el futuro de lo que viene para el club, cómo se irá a rearmar”, respondió.

Comentó que su ausencia se sintió en la mejenga y ratificó que la decisión fue meramente profesional.

“Nos hizo falta en el juego aéreo porque él lo maneja muy bien, no tengo ningún problema con él”, enfatizó.