¿Ofendió el técnico de Cartaginés al fútbol costarricense con sus declaraciones?

Mario García conforme pasan las fechas empeora su situación con Cartaginés. (MAYELA LOPEZ)

El técnico Mario García una vez más explotó en conferencia de prensa por la situación del Club Sport Cartaginés tras la derrota ante Grecia, volvió a poner a disposición su puesto y hasta dijo algo que a muchos les molestará sobre el campeonato nacional.

García se mostró molesto por no cumplir en sacar el triunfo y empeorar la crisis de los blanquiazules y se dejó decir como les pasa a muchos de sus compatriotas que son rajones, que viene de un lugar donde sí se gana con fútbol y aquí no. Es decir, el colmillo del barrio le está ganando a la táctica suya.

“¿Quieren mi puesto? Ahí está, no quiero poner ningún argumento. Todos los jugadores se matan entrenando, el que no merece esta camiseta soy yo, listo, no pasa nada, el argumento soy yo, ellos trabajan bien, acá no se gana con fútbol, yo soy técnico de fútbol y del buen fútbol, cuando acá no hay buen fútbol, disculpáme, creo que vine a un lugar donde menos se evalúa es el fútbol, si evaluamos el fútbol es diferente, pero acá no pasa.

“Con Saprissa se evaluó el fútbol y perdemos, el problema es el entrenador porque este entrenador es de fútbol, quizás esa es la falla, en este fútbol necesitas a alguien más colmilludo, yo me fijo en un buen fútbol porque pienso en grande y estoy en una transición que no debería pensar en grande, explicó.

Lo más curioso de las declaraciones de García es que se dan luego de perder 2 a 0 contra el colero, el Municipal Grecia, dirigido por Javier San Román, técnico que aprendió fútbol en el mismo lugar que él, pues son compatriotas.