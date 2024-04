Municipal Grecia respira y agrava crisis del Cartaginés por medio de una sencilla fórmula

Jean Carlo Agüero celebró a lo grande su gol que sentenció el triunfo del Municipal Grecia. Foto: Prensa Grecia.

El Municipal Grecia se alió de los saques de banda para hacer daño y agravar la situación del Club Sport Cartaginés al vencerlos 2 a 0 en un partido disputado la tarde de este lunes en el estadio Rafael Bolaños en Alajuela.

Con el triunfo, los griegos hasta recortaron a un punto la diferencia con Santos de Guápiles en la tabla acumulada por el no descenso.

Los locales entraron desde los primeros minutos enfocados de aprovechar cualquier jugada para hacerle daño a los blanquiazules, lo que nunca imaginaron fue que el plan les salió muy rápido.

Apenas al minuto 4 cobraron un saque de banda por el costado derecho, Aubrey David la dejó picar en el área eso le dio tiempo a Jesús Alvarado para ganarle la marca a él y a José Vargas y cuando tenía cerca al portero Kevin Briceño se la globeó con un cabezazo para abrir el marcador.

Las caras largas en el banquillo brumoso fueron claras después del gol, Mario García estuvo buscando explicaciones con sus asistentes Paolo Jiménez y Fernando Palomeque.

Para empeorar el asunto, al 29′ las Panteras encontraron otra oportunidad de oro para anotar, les marcaron un penal luego de que Aubrey David le hizo una falta al defensor Rodrigo Noya en el área en el momento que recibió la bola tras un nuevo saque de banda.

Jean Carlo Agüero se encargó de lanzar el penal, lograr la segunda anotación para los griegos y poner fúricos a García y compañía que no reaccionaban para mover el planteamiento, como que la concentración se quedó en Cartago.

El que sí se quedó en la Vieja Metrópoli fue el delantero Marcel Hernández, quien sorpresivamente no entró en la convocatoria del juego, Palomeque en una entrevista a FUTV previo al encuentro dijo que el cubano no jugó por decisión técnica, cómo diría Hans Pujenhaimer, el personaje que hizo el actor mexicano Eugenio Derbez: “¿Qué alguien me explique?”, porque nadie entendió esa movida.

Reaccionó tarde

Para la segunda parte García movió el banquillo, mandó a la cancha a Dylan Flores y a Jostin Daly por Josué Román y Farbod Samadian para poner más peso en el ataque, la medicina sirvió a medias.

Con las modificaciones Cartaginés mejoró su ataque con más remates al arco de Liborio Sánchez y creación de jugadas por los costados, pero ni así llegaron los goles para los visitantes.

Javier San Román no se quedó de brazos cruzados y ante el replanteamiento brumoso, ingresaron Shandon Wright, Esteban Ramírez y Juan Albin por Jesús Alvarado, Alberth Villalobos y Carlos Villegas respectivamente, para bloquear los remates y en combinación con los tapadones de Sánchez, los goles no cayeron.

Con este marcador, Grecia sonríe, porque llegó a 27 puntos en la acumulada, a uno de Santos y se acerca a lograr el objetivo de abandonar el sótano.

Mientras Cartaginés alargó su racha a nueve partidos sin ganar, la última vez que triunfaron en el torneo fue ante Alajuelense el 28 de enero por 1-0, hace a 63 días, un poco más de dos meses. Debemos agregarle que sus opciones por meterse a las semis y hasta la Copa Centroamericana se alejan más, van mal en peor.