Mario García fue claro y respondió si hubo indisciplina en Cartaginés durante su mandato

Mario García, quien hasta este martes fuera el entrenador del Club Sport Cartaginés, reconoció en una amplia entrevista con Teletica.com que en el equipo sí hubo actos de indisciplina, aunque les bajó el tono al afirmar que fueron aislados.

García fue despedido luego de nueve partidos sin ganar y en medio de una crisis deportiva y al parecer de convivencia en la institución, pues se revelaron públicamente, desacuerdos evidentes entre el jugador Marcel Hernández, uno de los líderes del equipo y el presidente Leonardo Vargas.

Mario García llevaba nueve partidos sin ganar con Cartaginés. (San Carlos)

En medio del cruce de palabras, los malos resultados y el despido de García siempre quedó en el aire si había indisciplina de los jugadores, un secreto a voces.

A Mario se lo preguntaron y dijo esto: “Que se notara no (que llegarán con algunas copas), que fuera evidente no, que hubo casos, pues sí, pero fueron aislados, no era un tema de varios casos y alarmantes, eran casos muy aislados, tan aislado que no se notaba”, comentó el técnico sin revelar nombres.

“No fue un tema que incidiera de ninguna manera. Quizás yo me aceleré en las formas, yo lo hablaba con ellos, le jugamos de tú a tú a la Liga y le ganamos, y luego ¿qué dicen?... ahora vamos a jugar libres como el viento. Luego le competimos a Saprissa de igual a igual, pero mentalmente se fue ensuciando con las circunstancias que hay que limpiar en el equipo”, explicó el extécnico brumoso.

Marcel Hernández dijo luego del partido ante Saprissa que estaba jugando bien y no entendió su cambio. (Alonso_Tenorio)

A Mario le preguntaron directamente si había jugadores desfasados o si era que los futbolistas estaban trasnochados por haberse ido de copas. Esto respondió:

“Es que todos entrenaban, es que te digo... es una situación rara, yo lo atribuyo a un tema anímico y mental que viene aquejando a este equipo. A un tema, te lo juro que hoy lo sigo tratando de descifrar, pero fueron circunstancias que se veían en los partidos”.

Mario también dijo abiertamente algo que sucedió luego de los partidos y que no debe pasar.

“A veces uno se va a equivocar y lo hablaba con ellos, el tema es que vamos, con todo respeto, pero no puedes salir faltando diez minutos y hablar contra tu equipo (....) no es correcto, esas son las cosas que te pegan en el tema anímico, de donde yo vengo eso no se hace, eso ni pensarlo. Si piensas que tu compañero en diez minutos no va a poder aportar estamos pensando muy individualista y el fútbol es un deporte colectivo y hay que comportarse”, expresó.