Mario García, técnico de Cartaginés, dice que nunca falla en un aspecto

El técnico del Club Sport Cartaginés, Mario García, mencionó un aspecto que como entrenador de fútbol tiene y en el que no falla, según sus propias palabras.

Mario García vivió el partido con intensidad, djio que sabe la responsabilidad que tiene con Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

El mexicano es el nuevo entrenador brumoso y ha llamado la atención por la metodología que implementa en su equipo, pues cada vez que a un jugador brumoso le preguntan por alguna referencia de Mario, dice que no estaban acostumbrados a un método como ese. Se ha dicho que se enfoca mucho en el aspecto físico y en ayudar a los jugadores a tomar las mejores decisiones.

Este martes, García debutó en el banquillo del cuadro brumoso, pues en los partidos anteriores no pudo dirigir porque no habían salido los permisos de trabajo, y explicó otro detalle de su forma de entrenar, luego de que Cartaginés derrotara a Grecia 2 a 0.

Cartaginés ganó 2 a 0 a Grecia y el domingo enfrenta a la Liga. (Rafael Pacheco Granados)

“En la detección de talento no erro, o sea, yo jamás”, aseguró y puso un ejemplo, muy a su estilo. “30 metros, ¿en cuánto los hace? (corriendo), menos de cuatro (segundos), eso no me erra, entonces digo, ese es central, ese es de exportación, allí está Domínguez (Juan Pablo), hoy titular en Toluca, llamado a la selección, rapidísimo, tiene resistencia, material de selección, aunque esté chaparrito. Es una cualidad que yo tengo”, dijo refiriéndose a un caso específico, pero también añadió que muchos de sus jugadores, con los que trabajó en Atlante, están en la Liga MX o en Europa.

LEA MÁS: Cartaginés suma fichaje que interesó al Saprissa y era de Alajuelense

También fue un poco más específico en cuanto a su metodología de trabajo.

“El tema de los entrenamientos es algo que he desarrollado allá, por muchos años, que me ha costado, no crea que ha sido todo miel en México, me han criticado, pero con buenos resultados, en generación de futbolistas que han ido a la élite, yendo desde abajo, con historias impresionantes que me tocado vivir con esa metodología”.

Sin embargo, el método suele ser algo extremo y en su país tiene muchos detractores.

“En mi país no me hacen caso, me tiran a loco, pero hay gente que sí lo reconoce y eso me ayuda a que tenga cierto cartel, y hoy vengo con humildad a trabajar, a aprender, a dejar cosas buenas, acá mandan los resultados, pero al margen de eso hay que dejar cosas buenas, que me recuerden con cariño por dejar cosas positivas”, dijo.

Cartaginés tiene 7 unidades, luego de dos triunfos, un empate y una derrota y con un rendimiento que ha ido creciendo.