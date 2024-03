Mario García, técnico del Cartaginés, anuncia de forma sorpresiva que renuncia

Mario García sorprendió la forma en cómo anunció que se iba del Cartaginés. (Mayela López)

Mario García, técnico del Club Sport Cartaginés, sorprendió en la conferencia de prensa tras la derrota ante Sporting Fútbol Club al anunciar su salida del equipo, aduciendo “cortar por lo sano”.

“Sí, ¿cuántas derrotas más debemos aguantar? Eso nos hace daño, no importa jugar, hay que ganar, no lo estamos haciendo y algo debemos hacer. Yo no quiero hacerles daño a los muchachos porque vean el esfuerzo que hacen, estoy agradecido con ellos, fue una gran experiencia, hay que estudiar un poquito más de los entornos.

“Dejo cosas positivas, el equipo está como un avión, corren y meten 100 minutos para competir, algo hay que sanear y tiene que ser por esta parte, ahí están los números, pero no ganamos.

“Alguien tiene que pagar esto, hay gente muy cómoda en el club, yo no soy cómodo y no me gusta perder, como el culpable es uno, hay que hacerse a un lado”, expresó.

Llamó la atención que minutos antes el presidente Leonardo Vargas le daba su voto de apoyo para que siguiera en el cargo, pero al final no fue suficiente.