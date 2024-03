Presidente de Cartaginés anuncia que Mario García sigue como técnico del club

Mario García seguirá en el Cartaginés pese al alboroto que hizo en conferencia de prensa. (MAYELA LOPEZ)

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, salió a aclarar los nublados del Cartaginés para decir que el técnico mexicano Mario García seguirá en el puesto, luego de que minutos antes había puesto su renuncia en conferencia de prensa tras la derrota ante Sporting.

Vargas tras el hecho habló con el estratega en el camerino blanquiazul y en una conferencia de prensa improvisada dijo que Garcia se mantiene en el puesto.

“Don Mario sigue con nosotros, la presión que se sintió al final del partido y algunos aficionados con o sin razón se metieron con varios jugadores, lo molestó mucho y asumió su responsabilidad, eventualmente dijo que si tenía que irse lo haría, pero el camino del Cartaginés en este momento no va por ahí.

“Estamos convencidos de que mucho de lo que se está haciendo a nivel de dirección técnica lo vamos a respaldar y se lo comunicamos, nos explicó por qué había dicho esas palabras que le dijo a la prensa y seguiremos adelante para revertir esto”, explicó.

Esto surgió porque minutos antes don Mario en medio del colerón por perder dijo que tiraba la toalla con el equipo.

“Alguien tiene que pagar esto, hay gente muy cómoda en el club, yo no soy cómodo y no me gusta perder, como el culpable es uno hay que hacerse a un lado”, expresó el técnico azteca.

Con este enredo, una vez más quedó claro la frase “solo los ríos no se devuelven”.