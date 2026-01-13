Deportes

Mario Segura vuelve a la televisión nacional

Mario Segura volverá a hablar de fútbol en televisión nacional

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Un viejo conocido del periodismo deportivo del país regresa a la televisión, para formar parte del canal FUTV.

Se trata de don Mario Segura Vargas, quien vuelve a la televisión casi ocho años después de despedirse de la pantalla chica.

Don Mario formará parte del elenco del programa “11 Titulares”, que se transmite los lunes, a las 8 p.m. en el canal del zanate.

LEA MÁS: Mario Segura en su regreso a Teletica: “El futuro de canal 7 está en manos de Dios”

El periodista y exdirector de Teletica Deportes, Mario Segura, regresó a canal 7 este sábado.
El periodista Mario Segura vuelve a la televisión, con el programa Los 11 titulares. Foto: archivo. (Captura/Captura)

Televidentes felices

Don Mario se acogió a su pensión en agosto del 2018, luego de 32 años de trabajar para Teletica.

A partir de ese momento desarrolló su proyecto “Hoy en el deporte”, el cual cuenta con un sitio web y un programa en Teletica Radio.

La llegada de Segura dejó buenos comentarios en las redes sociales de FUTV.

“Un profesional muy educado y objetivo. Se unirá a un buen equipo”; “Mucho con demasiado, si antes no me lo perdía ahora muchísimo menos”; “Ahora sí un fichaje de verdad la vieja guardia”.

Don Mario se unirá al panel compuesto por los periodistas Pablo Guzmán, Gabriel Vargas y Rodolfo Mora.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mario SeguraFUTVLos 11 titulares
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.