Mario Segura vuelve a la televisión nacional

Un viejo conocido del periodismo deportivo del país regresa a la televisión, para formar parte del canal FUTV.

Se trata de don Mario Segura Vargas, quien vuelve a la televisión casi ocho años después de despedirse de la pantalla chica.

Don Mario formará parte del elenco del programa “11 Titulares”, que se transmite los lunes, a las 8 p.m. en el canal del zanate.

El periodista Mario Segura vuelve a la televisión, con el programa Los 11 titulares. Foto: archivo. (Captura/Captura)

Televidentes felices

Don Mario se acogió a su pensión en agosto del 2018, luego de 32 años de trabajar para Teletica.

A partir de ese momento desarrolló su proyecto “Hoy en el deporte”, el cual cuenta con un sitio web y un programa en Teletica Radio.

La llegada de Segura dejó buenos comentarios en las redes sociales de FUTV.

“Un profesional muy educado y objetivo. Se unirá a un buen equipo”; “Mucho con demasiado, si antes no me lo perdía ahora muchísimo menos”; “Ahora sí un fichaje de verdad la vieja guardia”.

Don Mario se unirá al panel compuesto por los periodistas Pablo Guzmán, Gabriel Vargas y Rodolfo Mora.