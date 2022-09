Martín Arriola responde a quienes dicen que Alajuelense juega feo y está en deuda

Martín Arriola asegura que la fatiga física de su equipo es un enemigo difícil de combatir. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Un sector de la afición y de la prensa señalan a Alajuelense por la manera cómo juega, que para ellos es fea, deslucida y hasta mala, pero pese a eso suma 25 puntos y es segundo del grupo B.

Los manudos, de sus últimos doce partidos, solo han perdido uno, 1-0 ante Saprissa el 10 de setiembre.

Para Martín Arriola, asistente técnico erizo, cada persona es libre de dar su opinión, pero hay que ver un poco más allá del solo decir “jugar feo”, hay que mirar las circunstancias de los partidos y el equipo.

“Respeto todas las opiniones, indudablemente no es el plan de juego, intentamos crear más opciones de las que lamentablemente estamos teniendo, pero también creo que todo eso tiene sus condicionantes.

“Variamos mucho de futbolistas, juegan muchos jóvenes, es difícil cuando no tienes mucho tiempo. Jugamos miércoles y hemos tenido que jugar sábado. No quiero que se sienta que el discurso es recurrente, no es recurrente, sino que es una realidad”, explicó.

Los jugadores lesionados, en selección y otros que están fuera obligan a cambiar el modelo de juego de manera constante.

“Nos toca cambiar muchos futbolistas de cara a cada partido, hay que priorizar más el tema de recuperación que el cómo voy ha hacer para mejorar no solo el plan de juego, sino el modelo de juego, que es a fin cuentas lo más importante, porque cuando le vas agregando cosas a esto, vas a ir encontrando variantes para quien viene a jugar con vos y no solo neutralizarlo sino sorprenderlo”.

Para Arriola si bien es cierto siempre se busca mejorar lo que no se hace bien en los juegos, la consigna principal es conseguir los resultados, clasificar a semifinales, en medio de muchos partidos.

“No es una tarea sencilla, contra la naturaleza es muy difícil, ahora pensaba en que en la Liga Española, los futbolistas que juegan Champions League juegan 19 fechas de su torneo y seis de la fase de grupos de Champions este semestre. Alajuelense puede llegar con treinta y pico, es complicado”, añadió.