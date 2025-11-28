Marvin Angulo regresa a un lugar donde fue muy feliz

El volante Marvin Angulo regresa a las canchas, para jugar en un lugar en donde fue muy feliz.

El mediocampista de 39 es el nuevo jugador del Club Sport Uruguay, equipo de la Liga de Ascenso. La noticia la dio el cuadro lechero este viernes.

“Uno siempre vuelve donde fue feliz, esta es tu casa, aquí está tu gente, bienvenido a casa Marvin. Marvin Angulo llega a nuestra institución para el torneo de Clausura 2026″, informó el Uruguay.

Marvin Angulo y su pasado en el Uruguay

Angulo se incorporó al equipo coronadeño por primera vez, en el 2013, cuando el equipo estaba a cargo del técnico Carlos Watson.

Para diciembre, el mediocampista cambió de aires y se incorporó al Deportivo Saprissa donde por muchos años fue figura y se convirtió en ídolo de la afición.

De ahí, salió a Liberia en el 2023, donde estuvo hasta la temporada anterior. Luego de intentar volver a la S para una despedida, Marvin jugó los últimos meses en Escazú.