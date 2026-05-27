Marvin Angulo sigue en la primera división y este es su nuevo club

El volante Marvin Angulo sigue en la primera división y este martes se dio a conocer su nuevo club.

El experimentado mediocampista se une al Pérez Zeledón para el Apertura 2026. El jugador fue presentado por los Guerreros este martes.

En el torneo de Clausura 2026, el futbolista de 39 años defendió los colores de Guadalupe FC.

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Marvin Angulo se convierte en el primer refuerzo del Municipal Pérez Zeledón. Foto: prensa PZ. (Foto: prensa PZ./Foto: prensa PZ.)

La presentación de Marvin Angulo

Pérez Zeledón destacó que Angulo es el primer refuerzo de los sureños para la presente temporada:

“El experimentado futbolista Marvin Angulo Borbón se convierte en nuestro primer refuerzo para el Torneo de Apertura 2026.

“El volante firmó un contrato por un año (dos torneos cortos); es decir, hasta el 30 de junio de 2027″.