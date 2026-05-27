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Marvin Angulo sigue en la primera división y este es su nuevo club

En el torneo de Clausura 2026, el volante Marvin Angulo defendió los colores de Guadalupe FC

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El volante Marvin Angulo sigue en la primera división y este martes se dio a conocer su nuevo club.

El experimentado mediocampista se une al Pérez Zeledón para el Apertura 2026. El jugador fue presentado por los Guerreros este martes.

En el torneo de Clausura 2026, el futbolista de 39 años defendió los colores de Guadalupe FC.

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Marvin Angulo
Marvin Angulo se convierte en el primer refuerzo del Municipal Pérez Zeledón. Foto: prensa PZ. (Foto: prensa PZ./Foto: prensa PZ.)

La presentación de Marvin Angulo

Pérez Zeledón destacó que Angulo es el primer refuerzo de los sureños para la presente temporada:

“El experimentado futbolista Marvin Angulo Borbón se convierte en nuestro primer refuerzo para el Torneo de Apertura 2026.

“El volante firmó un contrato por un año (dos torneos cortos); es decir, hasta el 30 de junio de 2027″.

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Marvin AnguloPérez ZeledónTorneo de Apertura 2026
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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