Marvin Rodríguez, un técnico ganador al que la traición dejó sin el Mundial de Italia 90

El sábado 23 de febrero de 1990 marcó la vida del entrenador costarricense Marvin Rodríguez, quien falleció este lunes de causas naturales a los 82 años.

Rodríguez dirigió junto al español Antonio Moyano Reina una parte del proceso rumbo a Italia 90.

Aquella tarde, en una decisión tomada por el presidente de la Fedefútbol Isaac Sasso (ya fallecido), el entrenador se quedó sin un Mundial que se había ganado por derecho propio al clasificar a la Selección por primera vez en su historia a una Copa del Mundo unos meses antes.

Temerosos de que con la dirección técnica del nacional el equipo fuera a fracasar en el verano italiano se bajó del avión al técnico más ganador en la historia del fútbol tico. Logró seis títulos en tres diferentes equipos: cuatro en Saprissa, uno en Herediano y otro, el que para el técnico fue el más especial, con el Municipal Puntarenas en 1986.

La presión de dirigentes dentro de la Fedefútbol, periodistas y hasta futbolistas provocaron la caída de un auténtico hombre récord como técnico y quien fuera un jugador exquisito en sus tiempos en la cancha, entre 1951 y 1966.

"Es una lástima que don Marvin no fuera al Mundial. Se puede decir que durmió con el enemigo. Yo lo he dicho antes, y lo sostengo: había gente en la Fedefútbol que quería su puesto y por eso le hizo mal ambiente", comenta Róger Flores, quien fuera el capitán de la selección que dirigió Rodríguez en el camino a Italia 90.

Rodríguez fue el técnico más ganador de la historia del fútbol nacional.

Sin pelos en la lengua, il Capitano señaló al extécnico de Alajuelense Iván Mraz como uno de los responsables de la caída porque quería dirigir a la Sele en el Mundial.

"Iván quería el puesto de Marvin y se puso a hablar contra él. Dirigió un movimiento en su contra, de hecho cuando llegamos a Europa, para el Mundial, algunos nos preguntaron que dónde estaba un señor rubio que había hecho acuerdos en ciertos lugares y pensaron que era el entrenador. Estaban hablando de Iván Mraz", explicó Flores.

El exdefensor de Alajuelense y Saprissa recordó que después del Mundial habló con don Marvin y quedó muy dolido por ese motivo, porque quería cerrar su carrera de técnico con un Mundial. Flores lo recuerda como un entrenador muy jocoso y audaz.

El campeonato de 1986 con el Municipal Puntarenas fue uno de los logros que más enorgulleció a Rodríguez en su carrera.

"Don Marvin tenía un detalle muy curioso, cuando venía y te abrazaba antes de un partido, te palmoteaba la espalda y te decía que estabas muy bien e ibas a jugar. Al día siguiente aparecías en la gradería fuera de la convocatoria. Entonces muchos le huían a sus abrazos, pero tenía mucha capacidad como entrenador", dijo don Róger.

Otro que vivió de cerca ese trago amargo de Rodríguez fue el periodista Gaetano Pandolfo, uno de sus amigos y máximos defensores y quien aún hoy siente que se cometió una injusticia grande. No entiende cómo un técnico tiene la capacidad para clasificar a un equipo, pero no para dirigir en un Mundial.

"Se lo pongo muy fácil, eso sería como si hoy despidieran al Machillo Ramírez. El técnico tiene muchos detractores y si no es por Rodolfo Villalobos, que lo sostiene, se va o si se le meten sueños de grandeza (a Rodolfo) como les pasó a Chaco Sasso, Fabio Garnier y Hermes Navarro, que en paz descansen los tres. A ellos se les metió en la cabeza que no alcanzaba con la capacidad de Marvin, un técnico nacional", dice Tano.

El periodista recordó como él se fue en la colada junto al técnico porque en ese momento trabaja como el periodista de la Fedefútbol.

"No hay que ver lo que pasó después de que ya trajeron a Bora, si no si era justo o injusto en el momento. Yo estuve en la casa de Marvin el día que lo despidieron, vi muchos partidos en su casa, después dejé de verlo y no hablábamos mucho", destacó.

Pandolfo comentó que una vez tuvo al extécnico en su programa de radio "Tano, ¿qué tal?' le preguntó si era verdad que le cobraba comisiones a los jugadores por jugar, uno de los rumores que siempre rondó su carrera. Al aire don Marvin retó públicamente a cualquier futbolista que llegara a decirle si eso era cierto. Nadie llegó.

Además de ese doloroso episodio, don Marvin forjó su éxito en el Saprissa, su único equipo como jugador en el fútbol tico y con el que ganó cuatro de los seis títulos del hexacampeonato florense en los años 70.

"Fue un triunfador total, la historia dice que con nosotros ganó cuatro títulos, pero prácticamente nos dejó montado el quinto. A él le debemos muy buena parte del éxito por su estilo y forma. Fue alguien muy adelantado a su época, era un visionario", comentó Hernán Morales, comentarista y jugador del aquel equipo.

Don Hernán le agradece que fue el gran impulsor de su carrera cuando llegó a tocar la puerta en el Monstruo y se la jugó con él.

"El fútbol nacional en general le debe muchísimo a don Marvin, tenía un sentido muy fino de la ubicación y donde les podía sacar el máximo a sus jugadores", comentó Hernán.

La herencia de Rodríguez vivirá por siempre por su éxito, que fue más fuerte que las sombras que se le arrimaron.