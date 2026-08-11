Marvin Solano protagonizó un insólito momento con una periodista en El Salvador (Video)

El entrenador de Costa Rica, Marvin Solano, quien dirige actualmente al Luis Ángel Firpo, de El Salvador, protagonizó un momento sumamente curioso en la televisión de dicho país.

El entrenador del Firpo llamó la atención al besar en la mano a la periodista de Canal 4 de El Salvador, Esmeralda Ayala, al acabar una entrevista con la comunicadora en media cancha.

Solano le dio un beso a una periodista (Pantallazo X/Pantallazo X)

El momento ha protagonizado muchos memes en el país centroamericano debido a la sorprendente reacción del timonel tico con la comunicadora.

LEA MÁS: Herediano recibe una gran noticia en medio de las dudas con su banquillo

El Luis Ángel Firpo jugará por la Copa Centroamericana este próximo jueves a las 8 de la noche cuando reciba al Diriangén de Nicaragua por la tercera fecha del torneo.