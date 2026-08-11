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Marvin Solano protagonizó un insólito momento con una periodista en El Salvador (Video)

Marvin Solano le dio un beso a periodista en una entrevista

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Por Eduardo Rodríguez

El entrenador de Costa Rica, Marvin Solano, quien dirige actualmente al Luis Ángel Firpo, de El Salvador, protagonizó un momento sumamente curioso en la televisión de dicho país.

El entrenador del Firpo llamó la atención al besar en la mano a la periodista de Canal 4 de El Salvador, Esmeralda Ayala, al acabar una entrevista con la comunicadora en media cancha.

Solano le dio un beso a una periodista
Solano le dio un beso a una periodista (Pantallazo X/Pantallazo X)

El momento ha protagonizado muchos memes en el país centroamericano debido a la sorprendente reacción del timonel tico con la comunicadora.

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El Luis Ángel Firpo jugará por la Copa Centroamericana este próximo jueves a las 8 de la noche cuando reciba al Diriangén de Nicaragua por la tercera fecha del torneo.

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Marvin Solano
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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