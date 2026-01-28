Deportes

Más allá del fútbol: El ambicioso plan de los periodistas Daniel Martínez y Andrey Aguilar para conquistar la radio

Los periodistas Daniel Martínez y Andrey Aguilar liderarán un proyecto que va más allá del fútbol

Por Yenci Aguilar Arroyo

Los periodistas Daniel Martínez y Andrey Aguilar, de Deportes Monumental, estrenarán un nuevo proyecto, en el que recorrerán el mundo del deporte en general.

“Cartel deportivo” es un espacio que saldrá al aire, este lunes 2 de febrero, a partir de las 9 de la noche, por los 93.5 FM, en Radio Monumental.

Martínez contó que con este programa, desean hacer un repaso de las mejores noticias nacionales e internacionales del día sobre fútbol, béisbol, fútbol americano, baloncesto, tenis y otras disciplinas.

Daniel Martínez y Andrey Aguilar
Los periodistas Daniel Martínez y Andrey Aguilar tendrán un nuevo programa, a partir del 2 de febrero. Foto: cortesía. (Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

Con estilo propio

Esto dijo Daniel sobre su nuevo programa:

“Andrey y yo tenemos más de 15 años de trabajar juntos; profesionalmente nos llevamos muy bien y nos dieron la oportunidad de contar con un espacio que nos permita desarrollar nuestro estilo como periodistas.

“Siempre hemos estado ligados a programas de la radio: 120 Minutos, Escenario Deportivo y transmisiones, pero ahora será un espacio más con el sello personal de ambos y esperemos que a la audiencia le guste”, afirmó.

En “Cartel Deportivo” habrá secciones; las voces de los protagonistas y los oyentes también serán tomados en cuenta, por lo que habrá oportunidad para todos.

