Mascota de Puntarenas se sacude y da la cara ante acusaciones por partido ante Alajuelense

Óscar Ruiz, quien usa el disfraz del Tiburón Parcero, mascota oficial de Puntarenas FC, dio la cara este miércoles ante una “acusación” que le han hecho y que tiene que ver con la final del torneo de Copa que perdieron los naranjas ante Alajuelense

Esta es la foto de la discordia. ¿La toca o no? (Cortesía/Cortesía)

Al Tiburón Parcero lo señalan de que el Puerto perdió la copa por una situación que se ha constituido en una “maldición” a nivel mundial: tocar el trofeo antes de una final.

Hay una foto en que se observa a la mascota cerca de la copa y, al parecer, tocándola, pero Ruiz aseguró a La Teja que en ningún momento lo hizo.

El Tiburón Parcero es muy querido por la afición porteña. (Cortesía/Cortesía)

“Yo no toqué el trofeo, parece, pero no. Eso lo sabemos desde que somos pequeños, de que no se puede tocar la copa, porque el equipo con el que uno va, pierde”.

Ruiz explicó que estaba en el estadio junto con un periodista y este le tomó la foto junto a la copa, pero no la toca, lo que pasa es que el plano de la imagen da un efecto de que sí lo hace.

Incluso dijo que si el PFC llega a otra final y a él se le presenta la oportunidad de tomarse una foto de la misma manera, lo hará sin problema.

Óscar Ruiz da vida al Tiburón Parcero. (Cortesía/Cortesía)

“Es que yo no toco el trofeo. Yo le digo a los porteños que estén tranquilos y que este tipo de comentarios surgen porque existen las personas que ven lo negativo de las cosas y otras que ven lo positivo”.

Óscar dijo que Puntarenas no cayó por él, más bien dice que perdió por las injusticias del árbitro, Pablo Camacho.