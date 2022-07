Mauricio “Chunche” Montero les tiró a los jugadores del Cartaginés (video)

Geiner Segura dijo que no fue justo que los hicieran jugar la Supercopa el sábado. (Jose Cordero)

Mauricio “Chunche” Montero, fiel a su manera de ser muy sincera, opinó este lunes, en el programa Contragolpe de TD Más, que el campeón nacional ya se tienen que meter en la vara.

Esto por las palabras del entrenador Géiner Segura, quien dijo que fue injusto hacerlos jugar el sábado la Supercopa, y porque el torneo arranca este martes.

“Los jugadores andaban de vacaciones, no es un tema del entrenador, sino del profesionalismo del jugador que tiene que estar ahí. Si el jugador sabe que tiene que jugar, ¿cómo se va a ir de vacaciones antes? Eso está en el jugador”, aseguró el exjugador.

En Cartaginés tienen que dejar la fiesta, ya empieza el campeonato pic.twitter.com/dwecTovEye — TD Más (@tdmas_cr) July 19, 2022

Los brumosos volvieron a entrenar el miércoles pasado previo a la Supercopa y a su debut en el campeonato el miércoles ante el Municipal Grecia.

‘’No queríamos jugar hoy (sábado), no era sano para el equipo, no se tuvo descanso, para darle más importancia a este torneo tendría que ser más equilibrado, llegamos con desventaja comparada al rival, no hubo Fair Play’', dijo Segura el sábado.