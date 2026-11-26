Mauricio Montero reveló una historia que parece sacada de los mejores guiones de Disney: una vez intercambió su camisa por un mono.

En el programa El Mundialito, el Chunche confesó que un aficionado le pidió su camisa y le ofreció un monito por ella.

Chunche cambió su chema por un monito. (JOHN DURAN)

“Fui a jugar a Guanacaste y apareció un aficionado de la Liga, y me dijo que quería mi camisa, pero no podía dársela. Entonces, me propuso cambiármela por un monito y así yo le podía dar la camiseta.

“El problema era que si se la daba y jugaba el domingo, tenía que jugar con la rojinegra y si no la llevaba, no podía jugar”, explicó que antes no era como ahora, que hay muchas chemas para cada jugador.

Montero le dijo que tenía que hablar con el presidente, así que el aficionado fue a decirle a Mario Chacón, quien en ese entonces era el jerarca, y este aceptó.

LEA MÁS: El contundente mensaje de Orlando Sinclair sobre su continuidad en el Saprissa

“Yo le di la camiseta y me traje al monito para la casa; viví con el monito año y algo, andaba por toda la casa y lo queríamos mucho, pero era tan travieso que se mandó como cuatro pastillas y cuando lo vi, le di leche caliente y naranjilla, pero no hubo manera”, reveló.