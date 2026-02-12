Mauricio Pinilla, exjugador del Inter de Milán, reveló que padece cáncer de piel

El exfutbolista y comentarista deportivo Mauricio Pinilla sorprendió al anunciar que fue diagnosticado con cáncer de piel.

El exdelantero de la Selección de Chile dio a conocer la noticia durante su participación en el programa chileno Marca Personal.

Cómo se detectó la enfermedad

Según relató, acudió a un centro médico por algunas molestias y le detectaron una prostatitis, pero durante los exámenes también se analizaron unas manchas en la piel. Fue en ese proceso donde los especialistas confirmaron el diagnóstico de cáncer de piel.

Mauricio Pinilla es un exjugador y comentarista deportivo. (Mauricio Pinilla/Balón Nostálgico/Instagram)

Mensaje de tranquilidad y tratamiento

A pesar del impacto de la revelación, el exjugador se mostró positivo y aseguró que la enfermedad fue detectada a tiempo.

“Es la primera parte nomás, me tienen que quemar estas manchitas y se debería resolver en un corto plazo”, indicó.

Pinilla explicó que se encuentra bajo observación médica y siguiendo el tratamiento correspondiente.

Trayectoria de Mauricio Pinilla

Mauricio Pinilla cuenta con una extensa carrera como delantero y, además de defender los colores de la Universidad de Chile, también militó en clubes como Inter de Milán, Celta de Vigo y Sporting de Portugal, entre otros.