Mauricio Wright: “Dios me premia, a pesar de que hay gente que me ha querido hacer daño”

Mauricio Wright se ha consolidado como un técnico ganador en el fútbol de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

El tiempo le dio la razón a Mauricio Wright. Una vez más su toque y ayuda fueron importantísimos para llevar a otro equipo al título, en esta ocasión como asistente técnico de Geiner Segura, sin duda, una dupla poderosa.

El 9 de noviembre, Wright fue despedido de Saprissa pese a que en mayo de ese mismo año le había dado al equipo el título 36 de su historia contra todos los pronósticos, venciendo a un Alajuelense que, incluso, llegó a semifinales invicta.

Días después de su despido, el propio Wright reconoció que tuvo diferencias con el gerente deportivo morado Ángel Catalina y que eso habría ocasionado su salida del club.

Ahora, con la medalla de campeón en el pecho, que consiguió con los brumosos, Mauricio le agradeció al conjunto de la Vieja Metrópoli la confianza y, al mismo tiempo, aprovechó para tirar un par de filazos.

“Yo soy del trabajo y sobre todo que creo en Dios, Él me mueve, me premia a pesar de que hay gente que me ha querido hacer daño, pero no han podido, porque acá sigo”, comentó a La Teja.

Mauricio ya había sido técnico de los brumosos, en el 2014, pero en aquel entonces no le fue tan bien como ahora que es asistente.

“Para lograr objetivos en la vida a veces hay que tener paciencia y a veces uno va a perder uno o dos partidos, si usted ve el historial mío, cuando dirigí a Cartaginés tengo los números más positivos del despido de un entrenador con doce o catorce (triunfos) y solo dos perdidos, Dios sabe lo que he trabajado y por qué me puso de nuevo acá, al final, para verdades el tiempo”.

Mauricio Wright también levantó un título el año pasado, pero con el Saprissa. (Jose David Murillo)

Dupla ganadora

Uno de los secretos del éxito es que Geiner Segura y él se vieron como iguales, dos personas que estaban breteando con un mismo propósito, que era sacar al equipo campeón, por eso no le pusieron cuidado a los comentarios de afuera que insinuaban que Mauricio seguro llegaba con el serrucho en la mano.

“Es que acá la gente es muy maldosa, a la gente le gusta el morbo y la maldad, pero yo estoy acostumbrado a trabajar en equipo, he sido campeón con grandes compañeros y no los veo como asistentes, ni como uno o dos.

“Son compañeros que llegan a sumar, como fue con Hugo Viegas y con Marco Herrera, que nos tocó sacar a un Saprissa de donde estaba y ahora con Geiner llego a sumarme al trabajo de ellos y logramos sacar al Cartaginés de 81 años de sequía, creo que de una manera extraordinaria, brillante”, agregó.

Los brumosos en seis partidos de la segunda ronda solo recibieron tres goles, todos como visitantes, la fortaleza defensiva fue uno de sus pilares, área en la que Wright estuvo muy involucrado.