Mauricio Wright: “Es un poco molesto la forma en la que se dio la situación (despido)”

El extécnico del Deportivo Saprissa Mauricio Wright dio una entrevista luego de su salida del club morado, donde confirmó que tuvo roces con el gerente deportivo, Ángel Catalina.

Wright conversó con el periodista Randall Vargas, de TD Más, y reveló entre otras cosas, que no le gustó la forma en la que se dio su salida del club.

“Soy un técnico cesado, con dos torneos, que dejo al equipo clasificado y es un poco molesto la forma en cómo se da la situación”, dijo.

El entrenador agregó que cuando el equipo estuvo de vacas gordas, Catalina no hizo comentarios sobre el Sapri y pasaba sombreado, pero apenas el Monstruo empezó a renquear sacó las uñas.

“Mientras el equipo estuvo en una situación buena en lo deportivo, yo le decía a Marco (Herrera, asistente del equipo) que me inquietaba que no hablaba, no decía nada. Yo decía ‘de las aguas mansas líbrame’”, afirmó.